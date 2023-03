Vladov roh: Je Oktagon Gamechanger naozaj európska liga majstrov?

Inak tomu nebolo ani pri predstavení pompézneho projektu Tipsport Gamechanger, keď nám promotéri dávkovali informácie tak presne, že azda nebolo jediného fanúšika, ktorý by na túto udalosť nečakal ako deti na Vianoce.

A bolo veru na čo čakať, keď sme dostali informáciu, že sa bude bojovať o celý milión eur a tešiť sa môžeme na absolútnu európsku špičku velterovej váhy, fanúšikom sa začali v hlave premietať svetové mená.

S peniazmi to mohlo byť dajme tomu v poriadku, aj keď sa jedná o celkovú sumu a nie sumu pre víťaza. Ľuďom, ktorí sledujú podrobnejšie scénu ale bolo jasné, že s tými najlepšími európskymi bojovníkmi už určite nie, lebo to by šéfovia museli nejako naklonovať Edwardsa, Chimaeva a ďalšie hviezdy.