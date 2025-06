Som vďačný za túto skúsenosť, hovorí Klein po prehre s Mateuszom Gamrotom

„Tento víkend to teda nevyšlo, ale užil som si to naplno, a o to s väčším ohňom pôjdem do ďalšej prípravy,“ uzavrel Klein. Na záver v statuse na sociálnych sieťach poďakoval fanúšikom za podporu a správy, ktoré mu dodali silu.

Ľudovít Klein tak ukazuje, že aj napriek prehre ostáva motivovaný a pripravený na ďalšie výzvy, čo je v športe nevyhnutné.