Pripravuje Kleina či Budaya. Tréner Kuruc: V zápasoch mám stres aj za nich

Na Slovensku patrí medzi renomovaných trénerov thajského boxu, v Šali vlastní klub Olymp Gym a medzi bojovníkmi mu len málokto povie inak než Lapo. PAVOL KURUC sa v súčasnosti podieľa na príprave jediných dvoch slovenských zástupcov v prestížnej lige zmiešaných bojových umení UFC Ľudovíta Kleina a Martina Budaya. Jeho schopnosti využívajú bojovníci MMA v trnavskom Spartakus Fight Gyme, alebo poprední slovenskí zápasníci thajského boxu. V rozhovore pre Sportnet SvetMMA Pavol Kuruc opísal prácu trénera thajského boxu, prezradil zákulisie spolupráce s elitou slovenského MMA a povedal viac o ponuke zo svetového tímu.

Fanúšikovia bojových športov vás poznajú predovšetkým cez to, že ako tréner vediete našich dvoch zástupcov v UFC, teda Ľudovíta Kleina aj Martina Budaya. Predpokladám však, že trénujete aj bežných ľudí. Ono to je tak, že z veľkej časti trénujem práve normálnych ľudí, ktorí sa tomu venujú vo svojom voľnom čase. Čo sa týka pomeru mužov a žien, je to zhruba narovnako. Chodí ku mne do klubu veľa žien, ktoré sa tu prídu odreagovať, vybúchať do vreca a vyformovať si postavu. Baví ich to, je to iný typ tréningu než aký zažili v klasickej posilňovni.

Takže v tomto prípade ide o nejaký druh „fitness boxu?“ Stále to smerujem tak, že ide o thajský box, ale snažím sa, aby bol každý tréning niečím iný, nový. Zaznamenali ste v posledných rokoch so zvýšením záujmom o zmiešané bojové umenia aj nárast klientov v klube? Nepovedal by som, a to hlavne preto, že všetci známi profesionálni zápasníci, ktorí za mnou prichádzajú trénovať, nie sú priamo zo Šale. Naopak, bežní klienti sú práve zo Šale. Dnes ste renomovaný tréner, aký bol však váš prvý kontakt s thajským boxom? Čo sa týka športu, od mala som bol športovec. Na základnú školu som chodil do športovej triedy, popri strednej škole som mal tiež veľa športu. Aj v rodine som bol takto vedený. Môj starý otec bol majster Československa na lyžiach. Lyžovanie ma aj teraz baví. Na škole som musel hrať futbal, veľa som jazdil na bicykli. Najviac ale asi milujem motorky. Najprv pioner, v pätnástich som si zadovážil prvú motokrosovú motorku. Jazdím dodnes, vlastním dve motorky. Ak ale hovoríme o thajskom boxe, v roku 2006 som jazdil motokros s kamarátom Marekom Belkom, ktorý jazdil na úrovni Štefana Svitka. Matej vtedy potreboval zlepšiť kondičku a v Banskej Bystrici bol tím, kde to skúsil. Neskôr ho to chytilo natoľko, že mi o tom vkuse rozprával, chcel aby som to vyskúšal. Raz som to vyskúšal a už neprestal. Ako to dospelo k tomu, že nakoniec zo všetkých športov, ktorým ste sa venovali, zvíťazil práve thajský box? Thajský box u mňa vôbec nebol na prvom mieste. Boli to spomínané motorky, bycikel a až potom thajský box. Bral som to skôr tak, že keď napríklad vonku pršalo a nedalo sa jazdiť, tak som išiel do klubu, kde som si zabúchal do vreca. Na motorke sa nedá jazdiť každý deň, polhodinová jazda na okruhu vás pokojne vyjde len na tridsať eur rezervácia okruhu, plus benzín ďalších zhruba päťdesiat eur.

Napriek všetkému dnes patríte medzi popredných trénerov, o čom svedčí, že pripravujete elitných bojovníkov MMA a thajského boxu. Ako sa z nadšenca tohto športu stal tréner? Ako som povedal, v roku 2006 som skúsil nejaké tréningy, Krátko na to som mal ale nehodu na motorke, čiže rok som sa z toho len dával zdravotne dohromady. Nasledovala ďalšia prestávka, odišiel som totiž na nejaký čas žiť do Anglicka. Až po návrate na Slovensko som sa vrátil k thajskému boxu, trénovali sme doma u kamaráta. Postupne sa k nám pridávali ďalší ľudia, čo vyvrcholilo tým, že som si do nájmu vzal malý priestor, kde som zavesil zopár boxerských vriec, aby sme mali kde trénovať. Stále sa to nabaľovalo, až to došlo do bodu, kedy som bol hlavným trénerom. Vtedy som chodieval na tréningové kempy do Srbska do tímu Victory Gym k Bogdanovi Stojčićovi. Išlo o to, že v Šali ma nemal kto viesť ako zápasníka, tak mi napadlo, že asi najlepšie bude sa uberať cestou trénerstva. Takže to prišlo tak nejak samo od seba. Nikdy by mi nenapadlo, že stretnem bojovníka z najlepšej ligy sveta, z UFC, nie to ešte, že ho ja budem pripravovať na zápasy.

Čím vám thajský box od začiatku učaroval? Prekvapilo ma, akí tam chodili ľudia. Neboli to žiadni chuligáni, ani pouliční bitkári. Dodnes tvrdím, že cez tento šport som spoznal úžasných ľudí, či ide o Slovensko, Česko alebo Poľsko. Teraz už môžem povedať, že poznám aj trénerov a zápasníkov zo sveta, a rovnako na nich nemôžem povedať nič zlé. Ako by ste vysvetlili laikovi, čo to vlastne ten thajský box je? Predsa, dnes tu máme v boji v postoji pojmy ako kickbox, thajský box, K-1. Ja sa špecializujem na K-1, čo je v podstate kickbox, a venujem sa ešte thajskému boxu. V thajskom boxe zápasník používa údery rukami, nohami, lakťami a kolenami. V kickboxe neprichádza k úderom lakťami a ku klinčom (zväzovanie súpera rukami, kde sú dovolené údery z blízka na krátku vzdialenosť, pozn. red.). Potom tu máme ešte MMA (boj v stoji a aj na zemi), kde je každý zápasník iný, záleží od toho, s akým bojovým športom začínal. Ak bol napríklad v minulosti zápasníkom v grécko-rímskom zápasení, v MMA sa musí naučiť boj v postoji. Niekto iný to má zase naopak.

