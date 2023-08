Lieta Tadeáš Růžička zasa v problémoch? Objavilo sa ďalšie hrozivé svedectvo

Ako informoval portál MMA Shorties študentka vyššej odbornej školy Alena na sociálnych sieťach opísala incident, ktorý sa jej spolu s kamarátkou Eliškou stal práve v súvislosti s Růžičkom. A zasa je to iba pre silné žalúdky.

ČESKÁ REPUBLIKA. Na Tadeáša Růžičku sa to valí z každej strany.

Študentka podrobne opísala ako Růžička s priateľkou vošli do podniku Burrita Loca, kde to všetko začalo.

„Pozorovala som plačúcu slečnu a chlapca, ktorý jej hovorí, nech kúpi jedlo. Slečna sa pokúšala odísť, ale on ju vždy od dverí dotiahol smerom k pultu. Hovoril jej, že ju znásilní niekoho z rodiny, že ju zmláti, že je nemožná, že by si za seba mala hanbiť.“

Po tomto incidente mal byť Ružička strašne milý a hovoril, že svedkyne celú situáciu zle pochopili. Po chvíli Alena s kamarátkou odišli no Růžička s priateľkou ich mali dobehnúť a agresivita pokračovala.

„Následne sme sledovali ich odchod, keď ju asi o 100 metrov ďalej vzal za vlasy a hodil s ňou po kovovej zábrany. Vyšli sme teda ich smerom. Slečna zabočila do ulice a Tadeáš pokračoval, pričom sme naňho kričali a snažili sa ho konfrontovať s jeho správaním.“

„Slečna začala do Elišky biť päsťami a kopať. Vedľa nej stál Tadeáš Růžička a dával jej povely typu "zabi ju". Potom Eliške napľul do tváre. Bola to dosť vyhrotená situácia a detaily mi už mozog vymazal.“

Po tomto incidente mala Alena dať Růžičkovi facku za čo dostala od bojovníka päsťou priamo do tváre.