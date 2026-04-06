OKTAGON 89: Bratislava uvidí výnimočný zápas. Proti sebe nastúpia dvaja šampióni

Organizácia OKTAGON oznámila jeden z najkvalitnejších športových stretov vo svojej histórii.
Na turnaji OKTAGON 89, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. júna v bratislavskej Tipos Aréne, dôjde k súboju dvoch aktuálnych šampiónov.
Brazílčan Igor Severino bude prvýkrát obhajovať svoj titul proti šampiónovi mušej divízie Zhalgasovi Zhumagulovovi, ktorý sa pokúsi o zisk druhého opasku súčasne.
Táto prestížna kolízia sa stane jedným z hlavných vrcholov osláv desiateho výročia existencie organizácie na Slovensku.
Fenomenálny vzostup Igora Severina
Súčasný kráľ bantamovej divízie, dvadsaťdvaročný Brazílčan Igor Severino (10–1), pozná súpera svojej prvej titulovej obhajoby len mesiac po tom, čo sa stal šampiónom.
Od svojho vstupu do organizácie chcel mladý talent súperiť s tými najlepšími. Hneď pri svojom debute porazil bývalého šampióna Jonasa Mågårda a minulý mesiac ukončil na TKO víťaza európskej pyramídy PFL Khursheda Kakhorova a stal sa tak šampiónom bantamovej váhy.
Severino, ktorý sa netají ambíciou stať sa najlepším bojovníkom OKTAGONu naprieč váhami, je stále na začiatku kariéry a v Bratislave chce dokázať, že jeho nadvláda v bantamovej váhe sa len začína.
Zhalgas Zhumagulov na ceste za historickým miľníkom
Proti nemu sa postaví kazašská hviezda a aktuálny šampión mušej váhy Zhalgas Zhumagulov (19–9), ktorý sa rozhodol pre odvážny posun o váhovú kategóriu vyššie.
Zhumagulov počas svojej kariéry preveril svetovú špičku a v OKTAGONe zatiaľ pôsobí absolútne dominantne.
Titul mušej váhy naposledy obhájil v decembri po ukončení Davida Dvořáka. V Bratislave má teraz šancu nezmazateľne sa zapísať do histórie organizácie ako jeden z mála bojovníkov, ktorí držali dva tituly v rôznych divíziách súčasne.
Jeho skúsenosti z najväčších svetových bojísk budú v tomto strategickom strete generácií jeho najväčšou zbraňou.
Galavečer elitnej úrovne v srdci Bratislavy
Turnaj OKTAGON 89 v Tipos Aréne ponúkne okrem tejto titulovej bitky aj ďalšie zásadné duely, ktoré ovplyvnia špičky jednotlivých rebríčkov.
Fanúšikovia uvidia kľúčový stret ťažkých váh medzi Lazarom Todevom a Martinom Budayom či vypätú bitku domáceho Roberta Pukača s írskym vyzývateľom Brianom Manningom.
Na karte sa predstavia aj ďalší obľúbenci ako Marek Mazúch alebo Radovan Úškrt.
Celý galavečer je koncipovaný ako oslava desiatich rokov existencie organizácie a sľubuje športový zážitok svetových parametrov.