Pirát opäť vyzval Vémolu: Potrebujem niekoho uložiť na posledný spánok

Odvetný zápas navrhuje na 4. októbra v Bratislave, kde by podľa vlastných slov rád ukončil Terminátorovu kariéru.

„Karlito môj, ty nerob drahoty a už podpisuj tú Bratislavu. Nemám súpera. Videl som, že si v strašidelnej forme. No v strašidelnej, je to dobrá forma, ale zase si sa chcel váľať – ako som ti už hovoril, ako keď sa ja váľam s Jankou v obývačke,“ odkázal Krištofič cez Instagram.

„Potrebujem niekoho uložiť v Bratislave na posledný spánok. A ty keď chceš ísť do dôchodku, tak to bude pekné a tematické,“ dodal Pirát s jasnou narážkou na blížiaci sa koniec Vémolovej kariéry.

Pirát naposledy bojoval na turnaji Oktagon 70 v apríli tohto roku. V zápase s Dominikom Humburgerom síce začal solídne, no v druhom kole inkasoval tvrdú kombináciu a prehral na TKO. Napriek tomu zostáva odhodlaný.

Opasok k ráľa Bratislavy?

Krištofič do zápasu navrhuje vložiť symbolický titul Kráľa Bratislavy, ktorý si podľa neho zaslúžil už po víťazstve nad Pukačom. Kritizuje pritom promotéra Oktagonu Ondřeja Novotného za to, že mu opasok nedal vyrobiť.

Vémolu zároveň vyzýva, aby do súboja vložil svoj Infinity opasok, ktorý má byť spomienkou na jeho poslednú éru v klietke.

Ak by k zápasu skutočne došlo, išlo by o emotívnu rozlúčku so všetkým, čo fanúšikovia československého MMA milujú – rivalita, teatrálnosť, ale aj tvrdé údery.