Piráta pribrzdilo zranenie na kempe v Srbsku. Fanúšikov však upokojil

BELEHRAD. Slovenský bojovník Samuel „Pirát“ Krištofič sa rozhodol pred blížiacim sa duelom s Jaimem Corderom na turnaji OKTAGON 77 absolvovať prípravný kemp v Srbsku.
Spoločne s viacerými známymi menami zo scény trénoval aj s elitným zápasníkom UFC Aleksandarom Rakićom.
Krištofič však fanúšikom oznámil, že si počas kempu privodil zranenie. „Prvé a posledné foto z kempu. Bohužiaľ, aj tak to píše Fightlife! Stihol som ale dostať bitku a zraniť sa. Pamätám aj lepšie,“ napísal na sociálnej sieti.
Slovenský veterán sa však postavil k situácii pozitívne. Uviedol, že ho čaká rehabilitácia s fyzioterapeutom a už od budúceho týždňa by sa mal vrátiť do tréningového procesu. „Zápas nie je ohrozený, kľud,“ dodal.
Súboj Krištofiča s Corderom je jedným z lákadiel pripravovaného turnaja OKTAGON 77, ktorý sa uskutoční 4. októbra v bratislavskej TIPOS aréne.