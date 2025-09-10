    Piráta pribrzdilo zranenie na kempe v Srbsku. Fanúšikov však upokojil

    Samuel "Pirát" Krištofič.
    Samuel "Pirát" Krištofič. (Autor: Oktagon MMA)
    Krištofič sa pred duelom s Jaimem Corderom pripravoval v Srbsku, kde si privodil zranenie. Ubezpečil však, že zápas ohrozený nie je.

    BELEHRAD. Slovenský bojovník Samuel „Pirát“ Krištofič sa rozhodol pred blížiacim sa duelom s Jaimem Corderom na turnaji OKTAGON 77 absolvovať prípravný kemp v Srbsku.

    Spoločne s viacerými známymi menami zo scény trénoval aj s elitným zápasníkom UFC Aleksandarom Rakićom.

    Krištofič však fanúšikom oznámil, že si počas kempu privodil zranenie. „Prvé a posledné foto z kempu. Bohužiaľ, aj tak to píše Fightlife! Stihol som ale dostať bitku a zraniť sa. Pamätám aj lepšie,“ napísal na sociálnej sieti.

    Slovenský veterán sa však postavil k situácii pozitívne. Uviedol, že ho čaká rehabilitácia s fyzioterapeutom a už od budúceho týždňa by sa mal vrátiť do tréningového procesu. „Zápas nie je ohrozený, kľud,“ dodal.

    Súboj Krištofiča s Corderom je jedným z lákadiel pripravovaného turnaja OKTAGON 77, ktorý sa uskutoční 4. októbra v bratislavskej TIPOS aréne.

