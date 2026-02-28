Definitívny koniec. Pirát už nie je naším zápasníkom, oznámil Ondřej Novotný

BRATISLAVA. Slovenský bojovník Samuel „Pirát“ Krištofič už nie je súčasťou organizácie OKTAGON. Jeho odchod definitívne potvrdil promotér Ondřej Novotný.
Na konci minulého roka pritom nič nenasvedčovalo rýchlemu rozchodu. Medzi Krištofičom a vedením organizácie síce došlo k ostrejšej výmene názorov, keď slovenský veterán naznačil možný koniec po problémoch s lístkami do pražskej O2 arény, no situácia sa následne upokojila.
Hovorilo sa dokonca o novej zmluve a očakávalo sa, že by mohol byť oznámený na júnový turnaj v Bratislave.
K dohode však napokon nedošlo. Špekulácie o jeho konci teraz potvrdil promotér Ondřej Novotný v relácii MMA Letem Světem.
„S Pirátom vieme, ako to dopadlo. Pirát už nie je zápasníkom OKTAGONu. Veľa šťastia…,“ uviedol.
Tridsaťšesťročný bojovník tak po rokoch opúšťa najväčšiu domácu MMA organizáciu a vydáva sa iným smerom. Najbližšie by sa mal predstaviť v máji na podujatí Fight Night Challenge, kde ho čaká boxerský duel o OG opasok proti Erikovi Tlkancovi.
Krištofič naposledy bojoval na turnaji OKTAGON 77, kde duel s Jaimeom Corderom prehral na TKO po zranení. Teraz sa jeho kariéra posúva do novej kapitoly.