Novotný reaguje na Krištofiča: Spor vznikol z nedorozumenia v komunikácii

PRAHA. Reakcia Ondřeja Novotného na vyjadrenia Samuela „Piráta“ Krištofiča nenechala na seba dlho čakať.
Spolumajiteľ organizácie OKTAGON MMA sa k celej situácii vrátil na tlačovej konferencii OKTAGON TIME a otvorene priznal, že ho vzniknutý spor osobne zasiahol.
„Poviem to úplne vážne, hoci som si dnes zo všetkého robil srandu. Veľmi sa ma to dotklo, pretože musím povedať, že je pár ľudí v našej organizácii, s ktorými mám pocit, že máme špeciálny vzťah. A niekedy zistíš, že to bol možno len pocit,“ uviedol Novotný.
S Krištofičom podľa vlastných slov komunikoval ešte týždeň predtým, než sa celá záležitosť dostala na verejnosť. Ich výmena správ mala mať neformálny a žartovný tón, ktorý však obe strany vnímali rozdielne.
„Mali sme konverzáciu týždeň dozadu, keď som už bol na horách. Naše správy sú neustále také podpichovanie. On mi nahral správu, že by chcel nejaké lístky. Ja som mu zo srandy odpovedal späť,“ vysvetľoval Novotný.
Podľa jeho slov komunikácia skončila bez náznakov konfliktu. „Skončilo to tak, že mi napísal: Ďakujem, smajlík a srdiečko. Mal som to za uzavreté. Myslel som si, že chápe, že dostane dva lístky, že to nemusíme riešiť, lebo ich dostal vždy,“ dodal.
Problém však podľa Novotného vznikol v interpretácii samotných správ. „Ako to v živote býva, správy nemajú tón, aký máš v hlave. Ja som to bral ako srandu, on to zobral ako urážku,“ pokračoval.
Najviac ho zasiahlo, že sa Krištofič rozhodol riešiť situáciu verejne. „Čo sa dotklo mňa, bolo to, že s tým išiel takto von a bol takto rezolútny.
Keď som sa to včera dozvedel, napísal som mu: Kámo, to nemyslíš vážne. On povedal, že áno, že sa cítil urazený,“ priblížil Novotný ďalší vývoj.
Zároveň zdôraznil, že konflikt nechce dramatizovať ani eskalovať. „Ja som ten, ktorý nikdy nepáli mosty a nevidí to dramaticky.
Na druhej strane, ako sa jeho dotkla tá konverzácia, mňa sa dotklo to, že sme dospelí chlapi a že si nezavoláme. Nechal by som to vychladnúť,“ uzavrel.
Celá situácia tak podľa vedenia OKTAGON MMA vznikla skôr z nedorozumenia než zo zlého úmyslu, no jej následky môžu mať dlhodobejší dosah na vzťahy medzi organizáciou a jedným z jej dlhoročných bojovníkov.