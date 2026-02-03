Myslím si, že zápas na body nepôjde, hovorí Paradeiser pred duelom s Britom

RONALD PARADEISER stojí pred prvou titulovou šancou vo velterovej váhe organizácie OKTAGON.
Slovenský bojovník bude 14. februára čeliť bývalému šampiónovi Kaikovi Britovi a zabojuje o ďalší veľký míľnik svojej kariéry.
V rozhovore pre Sportnet hovorí o najväčších zbraniach Brazílčana, o vlastných výhodách aj o tom, ktoré súboje v klietke ho najviac formovali.
Zápas s Kaikom Britom je pre Vás prvou titulovou šancou vo velterovej váhe. Čím je pre Vás tento duel výnimočný?
Určite je výnimočný tým, že som sa tak rýchlo dopracoval v mojej váhe o titul a veľmi sa z toho teším. A celkovo je výnimočný preto, lebo súper Kaik Brito je veľmi kvalitný, rýchly stand-uper, na čo sa teším.
Brito je známy agresívnym štýlom a silným tlakom. V čom vidíte jeho najväčšiu zbraň?
Presne ako hovoríte, ma proste ten silný tlak a tú rýchlosť. V tom prvom kole je určite nebezpečný, takže v tomto vidím tu jeho najväčšiu zbraň.
Má KO úder, čiže sa budem musieť dobre hýbať, aby som zbytočne neinkasoval a vychytávať ho v tých jeho veciach.
V čom naopak vidíte svoje hlavné výhody oproti nemu?
Svoje najväčšie výhody vidím v tom, že som ľavák. To mu podľa mňa nebude úplne pasovať. Ďalej v rýchlosti, že som tak rovnako rýchly ako on. A myslím si, že aj v kondícii.
Je to pre Vás najkomplexnejší súper, akému ste v OKTAGONe čelili?
Ja som čelil v OKTAGONe veľkým menám, či to je Keita, Buchinger alebo ostatní, čiže nedávam mu akože prvé miesto, ale v top päťke určite bude.
Ako sa u Vás líši príprava na titulový zápas od bežného duelu?
Nelíši sa nejako špeciálne, iba sme sa zamerali na ten jeho štýl, načítali sme si tie veci, ktoré robí a na tie sme natrénovali nejaké kontry.
Tie sparingy boli výživnejšie, aktívnejšie. Tých 5x5 minút sa na mne striedali čerství sparingpartneri, takže v tomto to bolo iné.
Cítite pred zápasom väčší tlak, alebo si ho dokážete udržať bokom?
Určite cítim tlak, ale je to tak, ako na každý zápas. Proste cítim, že sa to blíži, som trošku nervóznejší ako zvyčajne, ale nie je to nič, s čím by som nevedel pracovať.
Čo by pre vás osobne znamenalo získať druhý titul šampióna OKTAGONu?
Keď som získal ten prvý titul šampióna s Buchingerom, tak to pre mňa bolo také, že som na to dorástol. Bol som extrémne šťastný, že konečne tam patrím, pretože som celý život o tom sníval.
Teraz to beriem tak, ako utvrdenie tej cesty, kam smerujem, a že tie veci, ktoré robím, robím správne. Ten titul beriem ako také pohladkanie po ramene, že robím to správne a ideme ďalej.
Ste jedným z najskúsenejších zápasníkov organizácie, hoci stále patríte medzi mladších. Ako túto pozíciu vnímate?
Áno, jasné, ale ja som najskúsenejší, lebo tých zápasov mám najviac, mám ich osemnásť plus päť tých, čo sú akože box alebo thaibox, teda dokopy dvadsaťtri zápasov.
No a to ma baví. Baví ma zápasiť často a prekonávať sa. Som za to vďačný, že môžem, že som zdravý a stále vo forme.
Máte za sebou množstvo náročných zápasov. Je niektorý z nich momentom, ktorý Vás najviac formoval?
Určite ten zápas s Buchingerom, kde som vyhral titul a strašne ma bavil aj zápas s Torresom.
To ma tak formovalo celkovo, že na toho Torresa som pozerával, že to je úplný magor a vyhral vlastne v KSW titul a mohol som si s ním zmerať sily a vyhrať, tak to bolo pre mňa "wau".
VIDEO: Zápas Paradeiser vs. Buchinger 2
Ako sa zmenil Ronald Paradeiser od prvých zápasov v OKTAGONe po dnešok?
No určite vyspel. Ja som vstúpil do OKTAGONu ako mladý chlapec dvadsaťročný alebo dokonca devätnásťročný a teraz to bude deviaty rok, čo za nich zápasím.
Dospel som na otca, mám dvoch chlapcov, to ma veľmi sformovalo a celkovo ten OKTAGON, ako rástol so mnou. Lebo nerástol som iba ja, ale rástol aj OKTAGON a vyšplhali sme sa obidvaja pri sebe na európsku špičku.
Čiže tak sa cítim, že patrím medzi ten úzky výber v európskej špičke a OKTAGON to isté.
Čo rozhodne titulový zápas - taktika, hlava alebo fyzická pripravenosť?
V prvom rade hlava, potom fyzická pripravenosť a potom taktika. V takomto nejakom poradí to vidím, ale tá hlava je zo všetkého najdôležitejšia.
Pripúšťate si myšlienku, že by zápas mohol ísť až na body?
Jasné, že pripúšťam, v tom vidím asi vyhrať viac mňa v tomto scenári. Kaik má určite najväčšie šance v prvom, druhom kole.
Myslím si, že to ale nepôjde na body, že sa mi to podarí ukončiť. Obidvaja máme brutálne „skills“ v tom stand-upe, čiže to bude také, že kto urobí malinkú chybu, tak ten prehrá.
Máte už naplánované, kam by sa vaša kariéra mohla uberať v prípade zisku titulu?
Mám nejaké scenáre, ktoré dvere by sa mohli otvoriť, ak by som vyhral, ale vôbec nad tým nepremýšľam. Premýšľam nad Britom a priebehom zápasu s ním. Tieto všetky veci posúvam až na vtedy, keď sa mi podarí vyhrať.