Ukončím to v prvom kole, odkazuje pred turnajom RFA Tomáš Možný

KOŠICE. Iba 10 dní pred turnajom RFA v Košiciach prišla pre obra Tomáša Možného ponuka, ktorá sa neodmieta. Postaviť sa na domácej pôde v Steel Aréne do hlavného zápasu večera. Trocha väčším prekvapením bolo, že nepôjde o súboj v Možného preferovanej disciplíne Real Fight, ale o súboj podľa plných MMA pravidiel. Možný si ale zápasy nevyberá. „Absolútne som neváhal,“ ozrejmil pre Sportnet. „Vysvetlili mi situáciu, že Monster sa zranil a ponúkli mi hlavný zápas. Odpovedal som: samozrejme! Som bojovník aj srdcom aj hlavou a beriem každú výzvu.“

Momentálne jediný slovenský zástupca v najlepšej svetovej lige kickboxu GLORY bude v súboji v miernej nevýhode, keďže sa pôvodne pripravoval na súboj v postoji a MMA mu až tak nesedí. „Skúšal som to, ale na tej zemi ma to veľmi nebaví. Je to fakt makačka to zápasenie, ale nevenoval som sa mu naplno."

„Samozrejme, trénoval som tento šport ako hlavný sparing partner Ciryla Ganeho, čiže s MMA mám nejaké skúsenosti.“ Možný to ale nebude mať vôbec jednoduché. Veď Kamil MInda je domácim fanúšikom dobre známe meno a na konte už má 10 profesionálnych súbojov, pričom až 7 z nich vyhral, čo ocenil aj samotný Možný. „Povedal som si, že keď ho ulovilo RFA, že je to super, lebo je to dobrý borec. Nečakal som ale, že s ním budem boxovať ako prvý. Nemám čo stratiť, keďže idem do MMA, môžem sa iba v dobrom svetle ukázať, ak teda zvíťazím. Keď ma uškrtí, tak si z toho veľkú hlavu robiť nebudem, keďže neovládam tie techniky na zemi, ako sú páky a podobne. Idem tam, pobijem sa a ukážem, čo je vo mne.“