VIDEO: Čech poslal súpera štyrikrát k zemi. Posledný úder bol fatálny (OKTAGON 79)

BRNO. Český bojovník Radek Roušal predviedol ďalší dominantný výkon, keď na turnaji Oktagon 79 ukončil Angličana Coreyho Frya už v prvom kole.
Český talent potvrdil rastúcu formu a aj napriek zdravotným problémom nastúpil sebavedomo a bez zaváhania si pripísal ďalšie presvedčivé víťazstvo.
Od úvodných sekúnd diktoval dianie v klietke, držal súpera pod sústavným tlakom, presnou prácou rúk otváral kombinácie a postupne si vytváral priestor na ukončenie.
Fry sa snažil vzdorovať, no rozdiel v rýchlosti, načasovaní a presnosti bol od začiatku citeľný.
VIDEO: Záver zápasu Roušal vs. Fry
VIDEO: Roušal vs. Fry z iného pohľadu
Kým Angličan hľadal spôsob, ako zastaviť nápor súpera, Roušal ho opakovane posielal na zem.
Celkovo štyri knockdowny za jediné kolo potvrdili jeho dominanciu. Po poslednom presnom údere rozhodca duel ukončil a brnianska aréna explodovala nadšením.
Po súboji Roušal priznal, že do zápasu nešiel v ideálnom zdravotnom stave, keďže bojoval s virózou a kašľom. Na výkone to však nebolo poznať.
„Nebolo mi úplne dobre, ale nechcel som o túto príležitosť prísť,“ naznačil po zápase. Výkonom si upevnil pozíciu jedného z najvýraznejších mladých bojovníkov organizácie.