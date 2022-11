Na letisku má tradičné pivo, potom ohúri svet. Sledujte Procházku naživo v Las Vegas (PR text)

BRATISLAVA. Organizácia Oktagon MMA ešte neexistovala, Karlos Vémola po prehre s Jackom Hermanssonom a zranení ruky zvažoval koniec kariéry, Attila Végh stratil titul Bellatoru a tesne prehral aj v titulovom zápase v Poľsku, Viktor Pešta pôsobil v UFC. Taký bol stav česko-slovenskej scény v decembri 2015. V Tokiu sa v posledných dňoch toho roka konali prvé turnaje novovzniknutej japonskej organizácie Rizin, ktorá nadviazala na tradíciu zaniknutej ligy Pride FC. Štartová listina podujatia bola obsadená veľmi kvalitne.

Fedor Emelianenko, mnohými považovaný za najlepšieho bojovníka všetkých čias, sa na tomto podujatí vrátil do akcie po trojročnej zápasovej prestávke. Zvíťazil, súpera knokautoval v prvom kole. To ale stále nebol vrchol večera.

Pád, ktorý všetko naštartoval Hlavný zápas bol ešte len na rade. Finále turnaja vo váhe do 100 kilogramov. Zápasníci, ktorí sa dostali do finálového súboja, museli vyhrať dva zápasy v priebehu 48 hodín, aby sa kvalifikovali do boja o trofej. Účasť si vybojovali skúsený Američan Muhammed "King Mo" Lawal a v tom čase jedna z vychádzajúcich hviezd európskeho MMA, 23-ročný český reprezentant Jiří Procházka. Finále nakoniec trvalo 5 minút a 9 sekúnd. Lawal preukázal skúsenosti a dynamickému mladíkovi uštedril tvrdú lekciu v podobe KO. Ak si niekto myslel, že tento pád zastaví Procházku v jeho rozlete, bol na veľkom omyle. Stal sa presný opak a zápasník, ktorý sa dlhodobo pripravuje v klube Jetsaam Gym Brno, spoločne so svojím tímom využil tento moment ako to najcennejšie ponaučenie.

Tréneri Jaroslav Hovězák (vľavo) a Martin Karaivanov (vpravo) so svojím zverencom Jiřím Procházkom. (Zdroj: Instagram/jirka_prochazka)

Slávny tréner Conora McGregora, Ír John Kavanagh, často používa frázu: "Vyhraj, alebo sa pouč." Nazval tak aj svoju knihu a hoci je to pre niekoho možno len fráza, Procházka sa aj vďaka tejto lekcii, inkasovanému knokautu, posunul na nový level. Od toho dňa až doteraz znova nenašiel premožiteľa. Začal dominovať v organizácii Rizin a onedlho oplatil prehru Lawalovi rovnakou mincou. Po desiatich víťazstvách v rade, z ktorých deväť ukončil pred uplynutím časového limitu, podpísal kontrakt s UFC.

Premiéra z ríše snov UFC je akási liga majstrov v rámci MMA. Aspoň v nejakom období tam zápasili takmer všetci poprední zápasníci. Je to najprestížnejšia organizácia sveta a jasná jednotka s neochvejnou pozíciou. Aj Procházka vedel, že ak sa chce stať najlepším bojovníkom sveta, bude to musieť dokázať na pôde UFC. Keďže v Rizine získal titul a vstupoval do UFC ako šampión inej známej organizácie, vyslúžil si špeciálny prístup. Samozrejme, oproti bežnému nováčikovi mal o čosi lukratívnejšiu zmluvu po finančnej stránke, no podstatnejšie pre neho bolo, ako bol vnímaný z hľadiska rebríčkového postavenia. Zvyčajne sa musia zápasníci po prestupe do UFC prebíjať cez zástup ďalších bojovníkov, ktorí ani nie sú umiestnení v oficiálnom rebríčku.

Ten má v každej divízii okrem šampióna 15 priečok, a to je výrazne menej miest ako je bojovníkov v danej váhe. Boj o miesto v rebríčku je teda poriadne tuhý a trvá to nejaký čas, kým sa tam zápasník prebojuje. Procházka bol výnimkou. Hneď v debute čelil sedmičke rebríčka, bývalému titulovému vyzývateľovi Volkanovi Oezdemirovi zo Švajčiarska. Ako to dopadlo? Divoký zápas a Oezdemir padol v úvode druhého kola, keď ho Procházka natriafal obávanými ranami.

Neverili mu, ohúril prezidenta a svet Víťazstvo vystrelilo Procházku okamžite do prvej desiatky rebríčka. Jeho neortodoxný a riskantný štýl, pri ktorom tiež viackrát nebezpečne inkasoval súperove údery, však vyvolával pochybnosti. "Nie je možné, aby tento štýl vydržal v poloťažkej divízii," tvrdil americký bojovník Michael Chandler. Narážal na to, že sila úderov v hmotnostne druhej najťažšej váhovej kategórii v MMA ponúka príliš veľa možností na potrestanie akejkoľvek chyby. Tábor, ktorý Procházkovi príliš neveril, aj kvôli tomu predpokladal, že talentovaný Dominik Reyes, vtedy trojka poloťažkej divízie, tieto chyby potrestá. Český bojovník ale opäť dokázať, že on si to jednoducho môže dovoliť.

Úprimne, v tomto súboji mal pritom poriadne namále. V pozápasových rozhovoroch dokonca priznal, že na malý okamih azda upadol do bezvedomia. "Nikto to nevie, ale jednu, dve sekundy som bol mimo," uviedol. Zasiahol ho kop ležiaceho Reyesa zvaný "up-kick". Zvládol aj túto krízu a opäť v druhom kole vytasil knokaut, ktorý patril medzi najlepšie zostrihy roka. Reyesa knokautoval lakťom z otočky, ktorý obletel svet. Výstavný knokaut nadchol aj prezidenta UFC Dana Whitea natoľko, že video bez váhania ihneď zverejnil na vlastnom profile. Také niečo je z jeho strany absolútnou raritou.

Takýto vstup do UFC mohol znamenať iba jediné. Procházka musí bojovať o titul. Problémom bolo, že miesto v titulovom dueli už mal rezervované Glover Teixiera. Procházka to akceptoval a prijal pozíciu náhradníka. Aj keď sa nedostal do boja, prišiel do Abu Zabí, splnil váhu a bol pripravený pre každý prípad. Brazílčan Teixiera po dobrom výkone vzal titul Poliakovi Janovi Blachowiczovi a zvyšok sveta, vrátane Procházku, už tušil, čo bude nasledovať. Procházka a Teixeira sa v ten večer stretli v zákulisí. Obaja si boli vedomí skutočnosti, že sa zrejme o pár mesiacov stretnú v klietke. Prehodili pár slov, Čech zablahoželal novému šampiónovi. VIDEO: Jiří Procházka a Glover Texeira

Ich vzájomný stret potvrdili na 11. júna 2022. Dejiskom súboja bol Singapur. Jiří Procházka sa stal prvým českým bojovníkom, ktorý bojoval o titul UFC. To mu pochopiteľne nestačilo, veď cieľom nebolo iba zúčastniť sa. Prvý český šampión UFC V napínavom päťkolovom trileri si s Teixeirom striedali chvíle, v ktorých bol jeden či druhý bližšie k výhre.

Pred záverečným kolom nemal nikto nič isté. V MMA sa stav bodových lístkov zverejňuje až po zápase a bojovníci v priebehu duelu často netušia, či majú nabodované alebo sa musia hnať za predčasným ukončením. Spätne už vieme, že Procházka na body prehrával a ak by zaznel záverečný klaksón, Teixeira by obhájil titul. Na body Teixeira vyhrával pred piatym kolom 39:37 a v podstate aj najoptimistickejší scenár posledného kola v prospech Procházku by znamenal v konečnom účtovaní maximálne remízu.

Stačilo 30 sekúnd a titul by ostal v rukách 42-ročného Teixeira. Avšak Procházka doslova v hodine dvanástej vytiahol z rukáva šokujúce eso. Na zemi uškrtil bojovníka, ktorý vyniká v škrteniach a boji na zemi. Neuveriteľný paradox a výsledok, s akým naozaj nikto nerátal. Prestížna odveta v domove UFC Procházka sa stal historicky prvým českým šampiónom organizácie UFC. Po zápase však nebol spokojný so svojím výkonom. Tvrdil, že zaostal za vlastnými očakávaniami, a preto navrhol súperovi odvetu. Navyše, išlo o jeden z najlepších titulových zápasov posledných rokov. Portál ESPN tento duel označil vo svojom polročnom hodnotení ako doterajší zápas roka 2022 a Procházkove škrtenie ovládlo kategóriu submisia roka.

Súboju boli naklonení zápasníci a napokon aj vedenie organizácie, aj keď prebiehali dlhé diskusie o termíne a mieste konania. Tým bude 10. decembra Las Vegas a tamojšia T-Mobile aréna. V Las Vegas má UFC svoju centrálu a konajú sa tu tie najprestížnejšie zápasy. T-Mobile aréna je vlastne domovským stánkom organizácie už od svojho otvorenia a uskutočnili sa tam duely ako Khabib - McGregor, McGregor - Diaz 2, Poirier - McGregor 3, Usman - Covington, Miočič - Cormier, monumentálny galavečer UFC 200 alebo boxerský stret Mayweather - McGregor.

Slávne zápasy v Las Vegas Khabib - McGregor (UFC 229): 1. najsledovanejší zápas v histórii UFC Poirier - McGregor 3 (UFC 264): 2. najsledovanejší zápas v histórii UFC Diaz - McGregor 2 (UFC 202): 3. najsledovanejší zápas v histórii UFC Mayweather - McGregor (box): 2. najsledovanejší zápas v histórii boxu (zdroj: Tapology.com)

V decembri sa k týmto menám zaradia Jiří Procházka a Glover Teixeira. Procházka bude ako úradujúci šampión v hlavnom zápase večera posledným mužom, ktorý v tento večer vstúpi do klietky a fanúšikovia z Česka a Slovenska môžu byť pri tom naživo priamo v hale.

Procházka musel tentokrát vycestovať skôr. Jednak sa chce aklimatizovať na prostredie, čo sa mu osvedčilo aj pri predošlom dueli s Reyesom, ktorý sa konal vo Vegas, aj keď vtedy bez divákov v hľadisku. A rovnako ho ešte predtým, na polceste, čakali v New Yorku mediálne povinnosti.