OKTAGON 93 mieri do Brna. O pozornosť zabojujú aj slovenskí bojovníci

OKTAGON sa vracia do juhomoravskej metropoly. Už túto sobotu 12. septembra 2026 privíta brnianska Winning Group Arena turnaj OKTAGON 93, ktorého vrcholom bude vyhrotený súboj v perovej váhe.
Domáci postojár Radek Roušal nastúpi do prvého hlavného zápasu svojej kariéry, v ktorom sa stretne s bývalým šampiónom Jonasom Mågårdom.
Turnaj ďalej ponúkne premiéru Andreja Kalašnika v strednej váhe, dva nekompromisné súboje podľa pravidiel Stand & Bang a prestížne česko-slovenské grapplerské derby.
Osobná vendeta v hlavnom zápase: Roušal vs. Mågård
Hlavným lákadlom večera je súboj, do ktorého sa preniesol ostrý osobný konflikt zo sociálnych sietí.
Domáci miláčik publika Radek „Ruchy“ Roušal (7–2) má na konte sériu štyroch víťazstiev pred časovým limitom a aktuálne figuruje na 6. mieste rebríčka perovej váhy.
Bývalý šampión DFN vníma zápas nielen ako športovú výzvu, ale aj ako osobnú odplatu za útoky dánskeho súpera na jeho súkromný život a partnerku.
Proti Roušalovi sa postaví obávaný dánsky veterán Jonas „Shark“ Mågård (19–7), ktorý stúpa z bantamovej divízie o váhu vyššie.
Mågård je najdlhšie vládnucim šampiónom bantamovej váhy v histórii organizácie, opasok držal 629 dní. Víťaz tohto súboja sa môže stať ďalším titulovým vyzývateľom v divízii do 66 kg.
Návrat brnianskeho Vagabunda vo vyššej váhe
Pred svojich fanúšikov sa vracia obľúbený Andrej „Vagabund“ Kalašnik (13–6).
Po minuloročnom neúspechu v titulovom súboji welterovej váhy sa rodák z Brna prvýkrát v kariére predstaví v strednej váhe (do 83,9 kg).
V novej divízii ho preverí nebezpečný nemecký bojovník Kennedy „Bomaye“ Rayomba.
Kalašnik vníma tento súboj ako test, ktorého výsledok môže rozhodnúť o jeho ďalšom smerovaní.
Postojárske súboje podľa pravidiel Stand & Bang
Turnaj prinesie hneď dva súboje podľa špeciálnych pravidiel Stand & Bang.
Európsky šampión v boxe bez rukavíc (BKFC) Josef Hála si zmeria sily so slovenským bojovníkom Radovanom Úškrtom.
Ten má unikátnu bilanciu – všetkých svojich deväť profesionálnych víťazstiev dosiahol pred časovým limitom na KO/TKO, z toho osem v prvom kole.
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Druhým súbojom podľa špeciálnych pravidiel bude Robin Fošum vs. Dustin Rabiega.
Český bojovník Robin Fošum sa po vážnych zdravotných problémoch vracia do žlto-čiernej klietky po viac ako troch rokoch. V poloťažkej váhe (do 93 kg) ho preverí britský bojovník v boxe bez rukavíc Dustin Rabiega.
Česko-slovenské derby a prvá Kanaďanka v OKTAGONe
O titul nekorunovaného kráľa grapplerov sa v česko-slovenskom derby stretnú Jakub Dohnal a Vojto Barborík.
Dohnal, ktorý nedávno donútil legendárneho Ivana Buchingera odklepať na turnaji Tatamy, preverí svoje schopnosti proti slovenskému matadorovi, ktorého titulový súboj z roku 2021 dodnes patrí medzi najlepšie zápasy v histórii OKTAGONu.
Ženskú časť karty doplní kanadská zápasníčka Alana Cook, hrdá reprezentantka národa Métis a prvá kanadská zápasníčka v histórii organizácie.
Cook využíva svoju MMA kariéru okrem iného aj na osvetu o hnutí MMIWG, ktoré upozorňuje na násilie páchané na domorodých ženách.
Svoj rešpekt k českému publiku dokazuje napríklad tým, že sa aktívne učí po česky. Na turnaji v Brne si zmeria sily s anglickou šampiónkou v postoji Niamh Kinehan, ktorá si v OKTAGONe pripísala už dve víťazstvá.
Turnaj OKTAGON 93 sa začne vo Winning Group Arene v Brne v sobotu 12. septembra 2026 o 18:00. Vstup do arény bude pre fanúšikov otvorený už od 17:00.
Vstupenky a prístup k živému prenosu (PPV) sú k dispozícii na stránke oktagonmma.com.