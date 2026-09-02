Bojovníci pod jednou strechou. FIGHT HOUSE ukáže rivalitu Česka a Slovenska

Žiadny komfort, minimum súkromia a neustály tlak. Nová reality šou FIGHT HOUSE postaví proti sebe dva tímy profesionálnych bojovníkov a ukáže ich v situáciách, v ktorých nerozhoduje iba fyzická pripravenosť, ale aj charakter a schopnosť fungovať v tíme.
FIGHT HOUSE odštartuje 18. septembra na JOJ play. O týždeň neskôr, 25. septembra, si ho budú môcť pozrieť aj diváci stanice JOJ Plus. Podrobnosti o vysielaní FIGHT HOUSE v Českej republike zverejnia organizátori už čoskoro.
Účastníci budú rozdelení do českého a slovenského tímu. Kapitánom slovenského výberu sa stane Adam Berger, známy najmä ako Bergino. Český tím povedie Otakar Petřina alias Marpo.
Počas spoločného pobytu čakajú účastníkov súťaže tvrdá príprava aj zápasy. Výsledky jednotlivých výziev a narastajúce napätie medzi oboma tábormi sa stanú súčasťou príbehu celej šou.
FIGHT HOUSE však nestojí iba na spolužití výrazných osobností pred kamerami. Bojovníci musia zároveň trénovať, pripravovať sa na zápasy a zvládnuť fyzické vyčerpanie, zhadzovanie hmotnosti pred vážením aj psychický tlak.
VIDEO: Trailer na Fight House
„Chceli sme zistiť, čo zostane z profesionálneho bojovníka, keď mu vezmete komfort. Keď sa nemôže oprieť o svoje bežné zázemie, zaužívaný režim ani pokoj a nemôže jednoducho odísť od ľudí alebo situácií, ktoré mu nevyhovujú.
K tomu sme pridali prirodzenú rivalitu medzi Českom a Slovenskom a súťaže, v ktorých každý reprezentuje svoj tím,“ hovorí Tomáš Tadlánek, promotér organizácie PML, ktorá stojí za projektom FIGHT HOUSE.
Práve vo chvíľach vyčerpania sa podľa tvorcov naplno ukazuje charakter účastníkov. Kamery zachytávajú únavu, frustráciu, konflikty, strach aj ego, ale tiež vznikajúce vzťahy a okamihy, keď sa človek dostáva na svoju fyzickú alebo psychickú hranicu.
FIGHT HOUSE vychádza zo sveta profesionálneho muaythai, avšak nie je určený iba fanúšikom bojových športov. Tréningy a zápasy dopĺňajú osobné príbehy, emócie a tímová dynamika, vďaka ktorým môžu diváci spoznať bojovníkov aj mimo ringu.