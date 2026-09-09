VIDEO: Kozák rozstrieľal súpera a získal zmluvu s UFC. Slovensko má novú tvár medzi elitou

Martin Kozák dosiahol najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. Slovenský bojovník nastúpil v Dana White's Contender Series proti Christianovi Echolsovi a po dominantnom výkone zvíťazil na TKO v druhom kole.
Následne si vypočul verdikt, na ktorý čakal – Dana White mu ponúkol zmluvu s UFC.
Kozák vstupoval do súboja ako neporazený šampión strednej váhy RFA s profesionálnou bilanciou 6–0.
Ani po siedmom zápase však na jeho konte nepribudla prvá prehra. Proti Echolsovi ukázal najmä svoju aktivitu v postoji a už v prvom kole súpera výrazne zasiahol kopom na hlavu.
Echols dokázal pokračovať, no v druhom kole už slovenský bojovník duel definitívne ukončil. Kozák ho zasypal údermi a rozhodca zápas zastavil v čase 1:32 druhého kola.
Pre Kozáka išlo zároveň o siedme profesionálne víťazstvo a všetky jeho triumfy sa skončili pred časovým limitom. Jeho cesta tak pokračuje bez jedinej prehry.
VIDEO: Ukončenie zápasu Kozák - Echols
Po zápase ešte nebolo isté, či výkon slovenského reprezentanta bude na zmluvu s UFC stačiť. O chvíľu však bolo rozhodnuté.
Prezident UFC Dana White vyzdvihol Kozákov vek, jeho bilanciu 7–0 a skutočnosť, že všetkých sedem zápasov ukončil pred limitom. Následne mu oznámil, že jeho ďalšia kariéra bude pokračovať priamo v UFC.
Kozák po splnení svojho veľkého cieľa len ťažko hľadal slová.
„Je pre mňa veľmi ťažké opísať aktuálne pocity. Je to obrovský úspech pre mňa, ale aj pre celé slovenské MMA. Som nadšený,“ uviedol po zápase.
Slovák zároveň vysvetlil, že spôsob, akým zápas ukončil, presne vystihuje jeho štýl.
„Toto jednoducho robím. Neustále na súpera vyvíjam tlak všetkými technikami. Tak to mám rád. Nad týmto momentom som premýšľal celú svoju kariéru a teraz je to tu. Nedokážem opísať, aké je to úžasné.“
Kozák sa tak pridal k slovenskej UFC trojici, ktorú pred ním tvorili Ľudovít Klein, Martin Buday a Vlasto Čepo. Zároveň sa stal najmladším Slovákom, ktorý získal zmluvu s UFC.
Na svoj debut medzi elitou si však chce podľa vlastných slov najskôr pripraviť telo.
„Stále to nedokážem opísať. Je to nádhera. V prvom rade by som teraz chcel doliečiť nejaké zranenia, ale samozrejme chcem zápasiť čo najskôr. Mám v pláne vyhrať všetky zápasy, ktoré ma čakajú, a postupne sa prebojovať do rebríčka.“
Kozák tak po siedmom profesionálnom víťazstve otvoril úplne novú kapitolu kariéry. Jeho ďalší zápas už bude pod hlavičkou UFC.