Keita poslal po brutálnom KO odkaz Murphymu. Toto nie je výzva, ale výstraha, tvrdí

Losene Keita má za sebou vydarenú druhú kapitolu v UFC. Na turnaji v Paríži sa vrátil po neúspešnom debute a Muhammada Naimova knokautoval v prvom kole.
Súpera ukončil v čase 2:54 a pripísal si prvé víťazstvo v najprestížnejšej MMA organizácii sveta.
Bývalý šampión OKTAGONu po zápase nezostal iba pri oslave víťazstva. Keita okamžite ukázal na ďalší cieľ. V hľadisku totiž sledoval jeho výkon aj Lerone Murphy, ktorý sa v minulosti vyjadril, že Belgičan v UFC nikdy nevyhrá. Keita mu teraz poslal jasný odkaz.
„Ako som už hovoril, Londýn bol pre mňa iba rozohriatím. Vtedy to nevyšlo, ale teraz je Čierny Panter späť. Nechcem veľa rozprávať, ale jednu vec by som chcel povedať. Je tu jeden borec, Lerone Murphy. Toto nie je výzva, toto je výstraha,“ povedal Keita po zápase.
VIDEO: Keita knokautuje Naimova
„Hovoril, že v UFC nikdy nevyhrám. Čo hovoríš teraz po tomto KO? Lerone, idem si po teba. Nikdy si o mne nemal pochybovať. Zatiaľ sa k tebe možno nedostanem, ale sľubujem, že si po teba idem.
Ver mi, že budem poriadne makať, aby som sa k tebe dostal. Keď sa spolu stretneme, budem mať viac ukončení v UFC ako ty. Verte mi, idem si po neho!“ dodal.
Murphy pritom patrí medzi najvyššie postavených bojovníkov perovej váhy. V marci tohto roka prehral s Movsarom Jevlojevom na body v hlavnom zápase turnaja UFC v Londýne, čím utrpel prvú prehru v profesionálnej kariére.
Keita po víťazstve nad Naimovom zdôraznil, že verí vo svoju schopnosť ukončiť kohokoľvek. Pri svojom debute proti Nathanielovi Woodovi podľa vlastných slov nepredviedol to, čo od seba očakával.
„Dobre viem, že dokážem ukončiť každého. Proti Woodovi ma zradila hlava. Nebol som poriadne v tom zápase. Teraz som však tu. Keď začnú moje ruky lietať, nikto nie je v bezpečí. Nikto nie je v bezpečí!“ vyhlásil Keita.
Belgičan tak po prvom víťazstve v UFC upriamil pozornosť na súpera, ktorý ho v minulosti spochybňoval. Zatiaľ však nie je jasné, či sa jeho želaný súboj s Murphym skutočne stane ďalším zápasom jeho kariéry.