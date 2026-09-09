    ONLINE: 17. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos zo 17. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos zo 17. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|9. sep 2026 o 10:24
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 17. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú sedemnástou etapou.

    Cyklistov čaká najrovinatejšia etapa tohto ročníka. Únik hneď na začiatku môže znamenať deň bez väčších očakávaných výziev pre šprintérske tímy, ktoré kontrolujú preteky, a zároveň zaručiť šprintérsky finiš v uliciach Sevilly.

    Kde sledovať cyklistiku v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 17. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    09.09.2026 o 13:24
    17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla
    Plánovaný
    Prenos
    Peloton po startu zamíří přes Utreru a Morón de la Frontera. Následně projede Alcalá de Guadaíra, Mairenou del Alcor, El Viso del Alcor a Carmonou. Profil zůstane po celý den téměř rovinatý a neobsahuje žádné kategorizované stoupání.

    Jediná rychlostní prémie čeká po 165 kilometrech v La Rinconadě. Od ní bude zbývat dvacet kilometrů do cíle. Závodníci vjedou do Sevilly přibližně deset kilometrů před páskou, projedou přes čtvrť Triana a Puente de los Remedios a po Paseo de las Delicias zamíří k cíli na Paseo de Cristóbal Colón.

    Dlouhé a otevřené roviny mohou být zákeřné v případě silnějšího bočního větru. Pokud se však peloton výrazně nerozdělí, měly by mít sprinterské týmy dostatek prostoru k udržení úniku pod kontrolou a přípravě hromadného dojezdu.
    Pořadí týmů

    1. Decathlon CMA CGM 168:27:56
    2. XDS Astana +57:32
    3. Bahrain Victorious +1:11:15
    4. EF Education – EasyPost +1:14:12
    5. Groupama – FDJ +1:14:27
    Nejlepší mladý jezdec (bílý trikot)

    1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 56:08:13
    2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +30
    3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +10:41
    4. Matthew Riccitello (USA) Decathlon CMA CGM +20:04
    5. Juan Rodríguez (COL) EF Education – EasyPost +24:02
    Nejlepší sprinter (zelený trikot)

    1. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike 282
    2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 189
    3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 153
    4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 119
    5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 86
    Nejlepší vrchař (puntíkatý trikot)

    1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 69
    2. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike) 40
    3. Enric Mas (ESP) Movistar 24
    4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X 23
    5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 21
    Celkové pořadí po 16. etapě (červený trikot)

    1. Enric Mas (ESP) Movistar 56:02:29
    2 Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
    3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10
    4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:24
    5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +5:44
    6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +6:14
    7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +6:49
    8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana +7:01
    9. Clément Berthet (FRA) Groupama – FDJ +7:19
    10. Sepp Kuss (DEN) Visma | Lease a Bike +8:55
    ...
    19. Jan Hirt (CZE) NSN + 43:32
    Sprinteři dostanou ve středu další příležitost zabojovat o etapový triumf. Sedmnáctý díl Vuelty zavede peloton na 185 kilometrů dlouhou trasu z Dos Hermanas do Sevilly. Na programu není jediná vrchařská prémie a pořadatelé označují etapu za nejrovnější v celém letošním ročníku.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:24.
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