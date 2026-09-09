ONLINE: 17. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú sedemnástou etapou.
Cyklistov čaká najrovinatejšia etapa tohto ročníka. Únik hneď na začiatku môže znamenať deň bez väčších očakávaných výziev pre šprintérske tímy, ktoré kontrolujú preteky, a zároveň zaručiť šprintérsky finiš v uliciach Sevilly.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 17. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
09.09.2026 o 13:24
17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla
Plánovaný
Prenos
Peloton po startu zamíří přes Utreru a Morón de la Frontera. Následně projede Alcalá de Guadaíra, Mairenou del Alcor, El Viso del Alcor a Carmonou. Profil zůstane po celý den téměř rovinatý a neobsahuje žádné kategorizované stoupání.
Jediná rychlostní prémie čeká po 165 kilometrech v La Rinconadě. Od ní bude zbývat dvacet kilometrů do cíle. Závodníci vjedou do Sevilly přibližně deset kilometrů před páskou, projedou přes čtvrť Triana a Puente de los Remedios a po Paseo de las Delicias zamíří k cíli na Paseo de Cristóbal Colón.
Dlouhé a otevřené roviny mohou být zákeřné v případě silnějšího bočního větru. Pokud se však peloton výrazně nerozdělí, měly by mít sprinterské týmy dostatek prostoru k udržení úniku pod kontrolou a přípravě hromadného dojezdu.
Jediná rychlostní prémie čeká po 165 kilometrech v La Rinconadě. Od ní bude zbývat dvacet kilometrů do cíle. Závodníci vjedou do Sevilly přibližně deset kilometrů před páskou, projedou přes čtvrť Triana a Puente de los Remedios a po Paseo de las Delicias zamíří k cíli na Paseo de Cristóbal Colón.
Dlouhé a otevřené roviny mohou být zákeřné v případě silnějšího bočního větru. Pokud se však peloton výrazně nerozdělí, měly by mít sprinterské týmy dostatek prostoru k udržení úniku pod kontrolou a přípravě hromadného dojezdu.
Pořadí týmů
1. Decathlon CMA CGM 168:27:56
2. XDS Astana +57:32
3. Bahrain Victorious +1:11:15
4. EF Education – EasyPost +1:14:12
5. Groupama – FDJ +1:14:27
1. Decathlon CMA CGM 168:27:56
2. XDS Astana +57:32
3. Bahrain Victorious +1:11:15
4. EF Education – EasyPost +1:14:12
5. Groupama – FDJ +1:14:27
Nejlepší mladý jezdec (bílý trikot)
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 56:08:13
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +30
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +10:41
4. Matthew Riccitello (USA) Decathlon CMA CGM +20:04
5. Juan Rodríguez (COL) EF Education – EasyPost +24:02
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 56:08:13
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +30
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +10:41
4. Matthew Riccitello (USA) Decathlon CMA CGM +20:04
5. Juan Rodríguez (COL) EF Education – EasyPost +24:02
Nejlepší sprinter (zelený trikot)
1. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike 282
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 189
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 153
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 119
5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 86
1. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike 282
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 189
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 153
4. Bryan Coquard (FRA) Cofidis 119
5. Jordi Meeus (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 86
Nejlepší vrchař (puntíkatý trikot)
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 69
2. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike) 40
3. Enric Mas (ESP) Movistar 24
4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X 23
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 21
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 69
2. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike) 40
3. Enric Mas (ESP) Movistar 24
4. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X 23
5. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 21
Celkové pořadí po 16. etapě (červený trikot)
1. Enric Mas (ESP) Movistar 56:02:29
2 Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:24
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +5:44
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +6:14
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +6:49
8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana +7:01
9. Clément Berthet (FRA) Groupama – FDJ +7:19
10. Sepp Kuss (DEN) Visma | Lease a Bike +8:55
...
19. Jan Hirt (CZE) NSN + 43:32
1. Enric Mas (ESP) Movistar 56:02:29
2 Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:24
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +5:44
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +6:14
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +6:49
8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana +7:01
9. Clément Berthet (FRA) Groupama – FDJ +7:19
10. Sepp Kuss (DEN) Visma | Lease a Bike +8:55
...
19. Jan Hirt (CZE) NSN + 43:32
Sprinteři dostanou ve středu další příležitost zabojovat o etapový triumf. Sedmnáctý díl Vuelty zavede peloton na 185 kilometrů dlouhou trasu z Dos Hermanas do Sevilly. Na programu není jediná vrchařská prémie a pořadatelé označují etapu za nejrovnější v celém letošním ročníku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:24.