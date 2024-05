Vstal z mŕtvych a zvíťazil. Langer v šialenom zápase ukončil súpera

Víťazstvo sa pritom vôbec nerodilo ľahko. Bol to práve Langer, kto väčšinu kola inkasoval. Napriek tvrdým úderom však ostal stáť na nohách. V poslednej minúte prvého kola trafil presne koleno na súperovu bradu, pridal údery a súboj na zemi ukončil konkautom.

VIDEO: Pavol Langer vs Marc Doussis (ukončenie zápasu)

"Je to skvelý pocit byť späť na víťaznej vlne. Užil som si to. Ďakujem všetkým tréningovým partnerom a môjmu tímu za podporu. Budúci týždeň je deň matiek a preto by som rád tento zápas venoval mojej mame a manželke," uviedol Langer po zápase.