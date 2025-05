Očakávam, že bude chcieť rozhodnúť pred limitom, hovorí Langer o nemeckom súperovi

Nesmierne si vážim aj to, že je to hlavný zápas, viem, že je to niečo, o čom veľa bojovníkov sníva,“ konštatoval skromný bojovník, ktorý má na konte 13 výhier medzi profíkmi, z ktorých 10 stihol pred limitom.

„Od Poppecka očakávam to, že bude chcieť rozhodnúť pred limitom. Naposledy to bolo na päť kôl, takže sme volili opatrnejší prístup.

„Momentálne si myslím, že Will je dominantný. Oktagon rastie a naberá nové mená, tak ako podpísal práve jeho. Vidím, že Európa vníma, čo sa tu deje a nové mená majú veľký záujem vstúpiť medzi nás.

Takže si myslím, že Willa by mohol ohroziť jedine niekto, kto by prišiel zvonka. Nevylučujem aj to, že aktuálne môže získal opasok aj v troch váhach, bola by to veľká vec,“ konštatoval Langer na margo svojho nedávneho protivníka.