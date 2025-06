Viac ako 110-tisíc fanúšikov. Oktagon v priebehu roka vypredal tri štadióny

To, čo ešte donedávna pôsobilo ako nereálne, sa pre OKTAGON stáva bežnou realitou. Za posledných dvanásť mesiacov OKTAGON hneď dvakrát vypredal najväčší český futbalový štadión – pražskú Fortuna Arenu v Edene a vo Frankfurte nad Mohanom bolo na turnaj Oktagon 62 zvedavých takmer 60 000 divákov.

PRAHA. Uplynulých dvanásť mesiacov sa navždy zapíše do dejín OKTAGONu. Organizácia zmiešaných bojových umení vypredala tri futbalové štadióny a podľa promotéra Pavla Nerudu prekonala svetový rekord v návštevnosti galavečera MMA.

● OKTAGON 72: Vémola vs. Végh III – 14.6.2025, Fortuna Arena Praha, 25 417 divákov

● OKTAGON 62: Eckerlin vs. Jungwirth – 12.10.2024, Deutsche Bank Park Frankfurt, 59 148 divákov

● OKTAGON 58: Vémola vs. Végh II – 8.6. 2024, Fortuna Arena Praha, 27 392 divákov

„Sme nesmierne hrdí na celý náš tím, ktorý má odvahu čeliť obrovským výzvam a dokáže ich premeniť na realitu. OKTAGON sa každým rokom posúva ďalej a my sa tešíme, že budeme našu show prinášať stále väčšiemu počtu fanúšikov.“

„Ako prvá MMA organizácia na svete sme vypredali tri futbalové štadióny počas jediného roka, a to pre viac ako 110-tisíc fanúšikov,“ komentuje posledné úspechy spolumajiteľ organizácie Pavol Neruda.

Špeciálne pripravené pódiá, efekty, nástupy a show – to všetko ukazuje, ako ďaleko možno posunúť poňatie športového podujatia.

Úspech turnaja OKTAGON 72 si pochvaľuje aj Ondřej Novotný, spolumajiteľ a promotér organizácie. „Viac než pol roka života sme vložili do akcie, ktorá nakoniec prekonala všetky naše očakávania – rekordné čísla, fantastická atmosféra a úplne neuveriteľné vyvrcholenie trilógie Vémola vs. Végh. Bol to taký MMA Super Bowl,“ dodáva s úsmevom.

„Pre mňa osobne turnaj ukázal, že v OKTAGONe sme schopní spoločne čeliť aj tým najväčším výzvam a prekonávať vlastné strachy. Nemohli sme si priať lepší okamih pre spustenie novej kapitoly Face Your Fear. Teraz je čas si ten úspech spoločne užiť.“

Majitelia OKTAGONu sa netaja inšpiráciou americkou NFL a Super Bowlom. „Halftime show, nabitý sprievodný program, spev hymny či prelet vrtuľníkov a prezentácia armády – to všetko dáva galavečeru nový rozmer a zo športovej akcie sa stáva spoločenská udalosť, kde si každý príde na svoje,” dodáva Novotný.