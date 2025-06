Turnaj Oktagon 72 prekonal všetky očakávania, hovorí Ondřej Novotný

Zdôraznil, že práve teraz bol ten najlepší čas a deň na štart kampane, ktorú dlhodobo pripravovali, a ktorá je súčasťou ich - "DNA: FACE YOUR FEAR".

„Pre mňa to bude turnaj, ktorý nám v Oktagone naozaj ukázal, že dokážeme spolu čeliť šialeným výzvam a veľkým strachom,“ pokračoval Novotný.

„Podrobnosti prinesieme neskôr, ale bolo to náročné, všetkých nás to preverilo. Tri štadióny za 12 mesiacov – a navyše proti všetkým možným svetovým hudobným hviezdam, pričom v ten istý deň vystupoval aj Linkin Park na festivale Rock for People,“ uviedol.

Na záver Novotný vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na úspechu podujatia: „Teraz si to chceme s vami ešte niekoľko dní užívať. Všetkým, ktorí tam nechali kus seba, aby to bol naozaj životný zážitok – ďakujeme. Stálo to za to!“