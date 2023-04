Musím poraziť Kincla, hovorí Vémola a potvrdzuje možný zápas o titul na jeseň

Známy bojovník dostal svojej prezývke Terminátor, keď sa so súperom Alom Matavaom nepáral a duel rozhodol na škrtenie už v prvom kole.

Hoci sa v libereckej aréne reakcie fanúšikov na prvého Čecha v UFC líšili, on sám je presvedčený o tom, že každý z nich by chcel vidieť jeho odvetný stret so Slovákom Attilom Véghom.

A práve výhru nad rivalom Kinclom si dáva Vémola ako podmienku k uskutočneniu sa odvety ikonického zápasu s Véghom.

„To je moja hlavná motivácia, idem vpred vďaka fanúšikom. Najprv na mňa bučali, no potom, keď som povedal, že musím poraziť Kincla, aby som sa stretol s Véghom, tak potom sa to zmenilo. Odrazu mi začali fandiť.“

Na pretras prišiel aj ďalší atraktívny stret, a to obhajoba titulu poloťažkej váhy s víťazom zápasu Alexander Poppeck vs. Pavol Langer.

Vémola v tom problém nevidí, naopak, rád by pred decembrovým duelom proti Attilovi Véghovi ostal v zápasovej forme.

„Po Kinclovi chcem určite zostať aktívny. Je mi jedno koho mi organizácia dohodne, proti komu vstúpim do klietky. Ak to má byť víťaz stretu Langer a Poppeck, tak s tým nemám problém. Rád som aktívny,“ nechal sa počuť legendárny bojovník.