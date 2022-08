Vémola Garbu nepozná, jeho tréner ho Karlosovi poriadne tvrdo predstavil

Karlos Vémola je stále v kurze a tak nečudo, že zápas s ním by si dala poriadna rada zápasníkov od strednej až po ťažkú váhu.

Asi to ale žiadny veľký silák nebude, keď sa o mne takto vyjadruje.”

A to nebolo všetko, keď Vémola doplnil, že je veľa bláznov, ktorí s ním chcú zápasiť a pritom na to vôbec nemajú. “Toto asi bude rovnaký prípad. Naviac, pokiaľ ten chlapec aspoň niečo v MMA dokázal, tak by som ho určite poznal.”

Garba pritom zdolal v poslednom zápase Reljića, ktorý patrí podľa rebríčka Fight Matrix do prvej stovky poloťažkých váh a český bojovník naviac z posledných 5 zápasov dokázal zvíťaziť štyrikrát.

Vyjadrenie Vémolu na adresu Garbu nenechalo chladným ani hlavného trénera JMFS Jakuba Müllera, ktorý si nekládol servítku pred ústa a do šampióna Oktagon MMA sa poriadne oprel.

“Pidlooký Kája reaguje na nášho Vojtu slovami: ‘Naviac, pokiaľ by ten chlapec aspoň niečo v MMA dokázal, tak by som ho určite poznal.‘