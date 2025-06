OKTAGON prerazil v Nemecku. Na Instagrame je medzi trojicou najväčších športových značiek

Podľa aktuálnej správy dátovej analytickej platformy Kolsquare , ktorá pokrýva obdobie od apríla 2024 do apríla 2025, sa česko-slovenská organizácia zmiešaných bojových umení umiestnila na 3. mieste medzi všetkými športovými súťažami na Instagrame v Nemecku, hneď za Bundesligou a NBA.

OKTAGON dosiahol hodnotu Earned Media Value (EMV) presahujúcu 12,9 milióna eur, s viac ako 2 400 publikovanými výstupmi a 375 aktívnymi influencermi.

Priemerná miera zapojenia fanúšikov (engagement rate) dosiahla 8,7 %, čo je výrazne nad priemerom športového odvetvia.

„Mať v prvej desiatke oba naše profily, nemecký aj globálny, je neuveriteľné. NBA je pred nami len o kúsok a potom už len Bundesliga. Je to presne to, čo odráža našu DNA – Face Your Fear.