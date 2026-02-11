OKTAGON 84: Titulový súboj Paradeisera, návrat Kozmu i test mladých talentov

OSTRAVA. OKTAGON 84 ponúkne jeden z najočakávanejších galavečerov sezóny a fanúšikom prinesie titulové súboje, návraty známych mien aj stret generácie talentov.
Vrcholom večera bude boj o uvoľnený opasok vo velterovej váhe, v ktorom sa stretnú Ronald Paradeiser a Kaik Brito.
Paradeiser môže získať druhý titul
Ronald Paradeiser stojí pred historickou výzvou. Bývalý šampión ľahkej váhy sa v Ostrave pokúsi získať druhý titul v organizácii, tentoraz vo velterovej váhe.
Proti nemu sa postaví exšampión Kaik Brito, jeden z najnebezpečnejších bojovníkov, akých kedy OKTAGON ponúkol.
Obaja figurujú v elitnej svetovej stovke rebríčka Fightmatrix a velterová váha patrí dlhodobo medzi najkvalitnejšie divízie v MMA.
Paradeiser je navyše rekordérom organizácie. Absolvoval už 23 zápasov a skalpy má aj z mien ako Buchinger, Veličković či Ryšavý.
Brito je presným opakom technického Slováka: má bilanciu 18–6 a všetky výhry získal pred limitom. Pätnásťkrát súperov knokautoval, trikrát zvíťazil submisiou.
Kozma opäť pred domácim publikom
Veľkú pozornosť púta aj návrat Davida Kozmu. Historicky najdominantnejší šampión OKTAGONu sa po sérii troch tvrdých prehier rozhodol pre zásadnú zmenu.
Presun do Reinders Gymu a ročná pauza majú priniesť novú verziu „Ružového pantera“.
Sám pritom priznáva, že ďalšie rýchle ukončenie by mohlo znamenať vážne zamyslenie sa nad pokračovaním kariéry. Duel v Ostrave tak bude pre Kozmu kľúčovým momentom.
Stálice organizácie i mladé talenty
OKTAGON 84 má aj silnú nostalgickú linku. V akcii sa predstavia Ronald Paradeiser, Jan Široký a Matěj Kuzník – trojica, ktorá bola v organizácii už v roku 2017.
Zatiaľ čo Paradeiser dnes patrí k európskej špičke, Kuzník bojuje o zotrvanie medzi elitou. Proti nemu nastúpi 23-ročný Hafeni Nafuka, ktorý si chce vziať späť povesť jedného z najväčších talentov organizácie.
Veľký potenciál má aj duel Tomáša Mudrocha s Fedorom Durićom. Obaja majú bilanciu 8-1 a drvivú väčšinu výhier pred limitom.
Mudroch je známy extrémne rýchlymi knokautmi, Durić zasa technickými submisiami. Ich súboj môže naznačiť, kto urobí prvý vážny krok smerom k titulovým ambíciám.
Domáce publikum poženie aj Václava Klimšu, profesionálneho hasiča, ktorý zaujal netradičnými technikami a športovým správaním. Proti nemu nastúpi poľský debutant Brajan Przysiwek.