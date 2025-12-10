OKTAGON 81 prinesie titulové duely, odvetu po dekáde i finále Celebrity Series

Blížiaci sa galavečer OKTAGON 81 ponúkne mimoriadne pestrú kartu.
Diváci uvidia titulové súboje, veľký návrat do ťažkej váhy, rozlúčku jednej z najväčších domácich osobností aj vyvrcholenie projektu Celebrity Series.
Prehľad najväčších tém prinášame v skrátenom prehľade.
Vyvrcholenie Celebrity Series
Projekt Celebrity Series vyvolal v komunite MMA silné reakcie. Pavel Tóth, známy z televíznych relácií Love Island či Survivor, prijal ponuku nastúpiť do profesionálneho zápasu proti dlhoročnému veteránovi OKTAGON-u Ondřejovi Raškovi.
Tóth trénuje pod dohľadom Petra Knížeho a Karlosa Vémolu a za niekoľko mesiacov spravil citeľný pokrok.
Napriek tomu ide do duelu ako výrazný outsider - Raška má za sebou dve desaťročia v bojových športoch a tlak bude tentoraz na ňom. Akékoľvek zaváhanie by vyvolalo otázniky nad jeho pozíciou aj reputáciou.
Zápas sprevádza aj informácia, že Tóth riešil zdravotný problém krátko pred podujatím. Do akej miery ovplyvní finálnu prípravu, ukáže až O₂ aréna.
Titulový duel mušej váhy
O titul mušej váhy sa pobije český navrátilec David Dvořák so šampiónom Zhalgasom Zhumagulovom. Obaja patria do svetovej TOP 40 a duel môže určiť ďalší smer ich kariér.
Dvořák sa po návrate do OKTAGON-u rýchlo prihlásil o titul, keď ukončil Walida už v prvom kole. Okrem kariéry v MMA pôsobí aj v aktívnych zálohách Armády ČR.
Zhumagulov je bývalým šampiónom Fight Nights Global a veteránom UFC. Do organizácie priniesol výraznú osobnosť, skúsenosti a titul získal v Hamburgu. Obhajoba proti Dvořákovi bude jeho najťažšia skúška.
Odveta po desiatich rokoch: Kincl vs. Pukač II
Jedna z najvýraznejších rivalít česko-slovenskej scény dostane pokračovanie. Patrik Kincl sa opäť stretne s Robertom Pukačom, ktorý prežíva kariérnu renesanciu a v roku 2025 zdolal Kozmu aj Eckerlina.
Prvý duel v roku 2015 skončil tesným víťazstvom Kincla. Dnes však do zápasu idú v úplne odlišnej situácii - Kincl po dvoch porážkach potrebuje zastaviť negatívnu sériu, zatiaľ čo Pukač je vo forme svojho života a cíti veľkú šancu.
Fleury vs. Buday: gigantický titulový súboj ťažkých váh
Hlavným duelom večera bude titulová obhajoba Willa Fleuryho. Írsky šampión ťažkej aj poloťažkej váhy ťahá sériu ôsmich víťazstiev a patrí medzi najdominantnejších bojovníkov organizácie.
Jeho súperom bude Martin Buday, bývalý šampión OKTAGON-u a dlhoročný zástupca Slovenska v UFC. Po ukončení pôsobenia v zámorí sa vracia tam, kde už raz vládol. Duel dvoch obrov rozhodne o tom, kto bude novým kráľom ťažkej váhy.
Ďalšie zaujímavé duely: Škvor v ťažkej váhe aj návrat Egger proti Smolkovej
Daniel Škvor sa po úspechoch v poloťažkej váhe posúva medzi ťažkotonážnikov, kde ho čaká nemecký súper Patrick Vespaziani. Duel môže rozhodnúť o budúcom titulovom vyzývateľovi.
Veronika Smolková bude čeliť najťažšej súperke svojej kariéry - veteránke UFC Stephanie Egger. Slovenská bojovníčka ťahá sériu piatich výhier a ďalší triumf by ju mohol priblížiť k titulovej šanci.
Posledný zápas kariéry Miloša Petráška
Veľké emócie prinesie aj posledný duel Miloša Petráška. Dlhoročná tvár OKTAGON-u sa rozlúči pred domácim publikom súbojom s Poliakom Mateuszom Strzelczykom.
Petrášek chce kariéru ukončiť víťazne, priamo pred fanúšikmi v O₂ aréne.