Pred turnajom OKTAGON 79 bolo rušno. Šampión Surdu nesplnil váhu, duel o titul platí

BRNO. Váženie pred sobotňajším turnajom OKTAGON 79 prinieslo napäté momenty, keď viacerí bojovníci nesplnili limity na prvý pokus.
Situácia sa však už vyjasnila a traja z „hriešnikov“ museli pristúpiť k dodatočnému váženiu, pričom u dvoch z nich lekár ďalšie zhadzovanie zakázal. Napriek tomu všetky dotknuté zápasy zostávajú v programe.
Najväčšiu pozornosť pútal úradujúci šampión velterovej divízie Ion Surdu, ktorý nad limitom výrazne prevážil a lekár mu ďalšie zhadzovanie neumožnil. Duel o opasok sa však uskutoční.
Rovnako dopadol aj Radek Roušal, ktorý presiahol limit a lekár mu taktiež zakázal pokračovať v zhadzovaní, no jeho zápas ostáva na karte.
Tomáš Mudroch ako jediný z trojice dokázal limit splniť na druhý pokus.
Výsledky váženia pred turnajom OKTAGON 79:
- Bruknar 61,5 kg / Kurt 61 kg (limit 61,5 kg)
- Klimša 84,1 kg / Joaquim 83,9 kg (limit 84,5 kg)
- Pitts 63 kg / Guidea 62,7 kg (catchweight 63 kg)
- Štěpán 66,3 kg / Kutyla 66,3 kg (limit 66,8 kg)
- Chotěnovský 62,9 kg / Haywood 62,9 kg (catchweight 63 kg)
- Bark 66,3 kg / Sanikidze 65,9 kg (limit 66,3 kg)
- Ligocki 85,9 kg / Oliveira 85,7 kg (catchweight 86 kg)
- Roušal 67,2 kg* / Fry 66,2 kg (limit 66,3 kg) – lekár zakázal ďalšie zhadzovanie, zápas bude
- Mudroch 71,2 kg → 70,7 kg / Dohnal 70,4 kg (limit 70,8 kg) – splnil limit na druhý pokus
- Lengál 70,4 kg / Dimić 70,5 kg (limit 70,5 kg)
- Surdu 80,7 kg* / Kalašnik 76,9 kg (limit 77 kg) – lekár zakázal ďalšie zhadzovanie, zápas bude
* nesplnený limit, no zápas potvrdený