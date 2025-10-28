OKTAGON po roku opäť v Brne: Domáci zápasníci, nové talenty a titulový zápas

BRNO. Organizácia OKTAGON odštartuje november vo veľkom štýle. Po roku sa žlto-čierna vlajka opäť vráti do Brna a fanúšikovia sa môžu tešiť na atraktívnu zápasovú kartu.
Program ponúkne jedenásť súbojov, v ktorých sa predstaví až desať českých zápasníkov, vrátane titulového duelu velterovej váhy.
Hlavným ťahákom večera bude súboj medzi aktuálnym šampiónom Ionom Surduom (16-7) a brnenským zápasníkom Andrejom Kalašnikom (13-5).
Pre Kalašnika pôjde o mimoriadnu príležitosť - po rokoch tvrdej práce a trinástich zápasoch pod hlavičkou OKTAGONu môže získať vytúžený titul pred domácim publikom.
Surdu, známy svojou razantnosťou a ukončeniami, však prichádza do Brna ako obhajca titulu a favorit velterovej divízie do 77 kilogramov.
Okrem titulového zápasu čaká divákov aj pestrý program s výrazným českým zastúpením.
Do klietky sa postaví Radek Roušal (5-2), ktorý sa stretne s Angličanom Coreym Fryom (5-3) a bude sa snažiť o tretie predčasné ukončenie v sérii.
Mladý neporazený talent Václav Štěpán (3-0) absolvuje premiéru v organizácii proti skúsenému Poliakovi Karolovi Kutyłovi (8-8).
Chýbať nebudú ani ďalší známi českí bojovníci. Jakub Dohnal (13-6) nastúpi proti Tomášovi Mudrochovi (7-1) v čisto domácom zápase.
Fanúšikov poteší aj postojár Vladimír Lengál (8-5) či dynamický Daniel Ligocki (5-1). Českú zostavu doplnia Vašek Klimša (1-0), Šimon Bruknar (5-1) a Lukáš Chotěnovský (7-2).
Brno sa tak po roku znovu stane centrom európskej MMA scény. Organizácia OKTAGON opäť potvrdzuje, že jej cieľom je prinášať nielen špičkové športové výkony, ale aj silné príbehy a atmosféru, ktorá fanúšikov vtiahne do deja.
Jedenásť zápasov, desať českých bojovníkov, titulový duel a jedinečná atmosféra brnenskej Winning Group Arény. To všetko čaká divákov 1. novembra na turnaji OKTAGON 79. Lístky sú dostupné v sieti ticketportal.cz.