Výsledky váženia pred turnajom OKTAGON 78: Jeden z bojovníkov nesplnil limit

KOLÍN NAD RÝNOM. Pred sobotným turnajom OKTAGON 78 prebehlo oficiálne váženie.
Väčšina zápasníkov splnila limity, menšie problémy mal len Khurshed Kakhorov, ktorý o 0,4 kg prekročil váhový limit titulového zápasu v bantamovej váhe.
Dostal však dve hodiny na to, aby prebytočné gramy zhodil. Ak sa mu to nepodarí, duel síce môže prebehnúť, ale titul bude môcť získať len jeho súper Severino.
V hlavnom zápase večera prebehlo všetko podľa plánu. Domáci miláčik Christian Eckerlin navážil 77,5 kg, jeho skúsený protivník Ivica Trušček o niečo menej – 77,3 kg. Obaja tak splnili limit velterovej váhy (77,6 kg).
Výsledky váženia pred turnajom OKTAGON 78:
- Negru – nevážil (amatér) / Obodozie – nevážil (amatér)
- Zenuni 67,9 kg / Máša 68,0 kg (limit 68,0 kg)
- Stefanović 94,8 kg / Chavarría 95,0 kg (limit 95,0 kg)
- Bartl 84,4 kg / Rayomba 84,3 kg (limit 84,4 kg)
- Dulatov 77,4 kg / Melo 77,6 kg (limit 77,6 kg)
- Severino 61,1 kg / Kakhorov 61,6 kg (limit 61,2 kg – musí zhadzovať)
- Topallaj 74,0 kg / Kayani 73,9 kg (limit 74,0 kg)
- Akipa 84,4 kg / Piechaczek 83,9 kg (limit 84,4 kg)
- Vespaziani 112,4 kg / Stojnić – nevážil
- Aras 112,5 kg / Biyong 108,5 kg (limit 120,2 kg)
- Dalaslan 61,6 kg / Lehner 61,7 kg (limit 61,7 kg)
- Eckerlin 77,5 kg / Trušček 77,3 kg (limit 77,6 kg)