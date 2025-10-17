    Výsledky váženia pred turnajom OKTAGON 78: Jeden z bojovníkov nesplnil limit

    Kakhorov a Severino na vážení.
    Kakhorov a Severino na vážení. (Zdroj: OKTAGON)
    17. okt 2025 o 14:40
    Na podujatí sa tentokrát nepredstaví žiadny Slovák, no v akcii budú dvaja českí bojovníci Máša a Bartl.

    KOLÍN NAD RÝNOM. Pred sobotným turnajom OKTAGON 78 prebehlo oficiálne váženie.

    Väčšina zápasníkov splnila limity, menšie problémy mal len Khurshed Kakhorov, ktorý o 0,4 kg prekročil váhový limit titulového zápasu v bantamovej váhe.

    Dostal však dve hodiny na to, aby prebytočné gramy zhodil. Ak sa mu to nepodarí, duel síce môže prebehnúť, ale titul bude môcť získať len jeho súper Severino.

    V hlavnom zápase večera prebehlo všetko podľa plánu. Domáci miláčik Christian Eckerlin navážil 77,5 kg, jeho skúsený protivník Ivica Trušček o niečo menej – 77,3 kg. Obaja tak splnili limit velterovej váhy (77,6 kg).

    Výsledky váženia pred turnajom OKTAGON 78:

    • Negru – nevážil (amatér) / Obodozie – nevážil (amatér)
    • Zenuni 67,9 kg / Máša 68,0 kg (limit 68,0 kg)
    • Stefanović 94,8 kg / Chavarría 95,0 kg (limit 95,0 kg)
    • Bartl 84,4 kg / Rayomba 84,3 kg (limit 84,4 kg)
    • Dulatov 77,4 kg / Melo 77,6 kg (limit 77,6 kg)
    • Severino 61,1 kg / Kakhorov 61,6 kg (limit 61,2 kg – musí zhadzovať)
    • Topallaj 74,0 kg / Kayani 73,9 kg (limit 74,0 kg)
    • Akipa 84,4 kg / Piechaczek 83,9 kg (limit 84,4 kg)
    • Vespaziani 112,4 kg / Stojnić – nevážil
    • Aras 112,5 kg / Biyong 108,5 kg (limit 120,2 kg)
    • Dalaslan 61,6 kg / Lehner 61,7 kg (limit 61,7 kg)
    • Eckerlin 77,5 kg / Trušček 77,3 kg (limit 77,6 kg)

    Kakhorov a Severino na vážení.
    Kakhorov a Severino na vážení.
    Výsledky váženia pred turnajom OKTAGON 78: Jeden z bojovníkov nesplnil limit
    dnes 14:50
