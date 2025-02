Oktagon 67: Veľa ukončení, dominancia podceňovaného Pukača a nový šampión

TŘINEC. Prvý tohtoročný turnaj Oktagonu na česko-slovenskej pôde bol skutočnou oslavou zmiešaných bojových umení.

Výborná zápasová karta priniesla množstvo očakávaných súbojov – Ďatelinka vs. Cordero, návrat Szabovej, Michailidis vs. Hulme, Petrášek vs. Stanton, titulový zápas v mušej váhe Creasy vs. Adamia a, samozrejme, dlho očakávaný duel Pukač vs. Kozma.

Tento jedinečný večer plný adrenalínu a napätia sa odohral v skvelej atmosfére. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako turnaj OKTAGON 67 v Třinci prebiehal.