Oktagon 66: Peňázov návrat, sklamaní Slováci a množstvo predčasných ukončení

Turnaj Oktagon 66 odštartoval historickým momentom, nástupom 48-ročnej Mistelli, najstaršej zápasníčky v dejinách organizácie. Jej príchod vyvolal búrlivé diskusie, no v klietke ukázala, že vek je len číslo.

DÜSSELDORF. Prvý tohtoročný turnaj organizácie Oktagon MMA zamieril do Nemecka, konkrétne do Düsseldorfu, kde odštartovala tretia sezóna prestížnej miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger.

Smajić síce ovládla prvé kolo v postoji, no v druhom prišiel nečakaný zvrat. Napriek tomu, že švajčiarska veteránka bola obrovskou outsiderkou, dokázala svoju súperku uškrtiť na zemi a postarala sa o hotový zázrak.

Pred druhým zápasom bolo cítiť napätie, ktoré sa naplno prejavilo hneď po úvodnom gongu. Zoran Solaja bez zaváhania vletel do súboja a svojimi tvrdými kombináciami v postoji úplne rozobral Eliáša.

Mladší brat UFC zápasníka Islama Dulatova Tamerlan nastúpil do súboja s Ighzawim ako jasný favorit a svoju dominanciu potvrdil hneď v úvodných sekundách. Po gongu okamžite chytil súpera do gilotíny a škrtil, až kým Ighzawi neupadol do bezvedomia.

Zápas tak trval iba neuveriteľných 16 sekúnd, čím Dulatov predviedol jeden z najrýchlejších finišov.