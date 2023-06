Rohu nariadil, aby nehádzal uterák. Poliaka po brutálnom zápase operovali

„Hovoril som s ním po operácii. Povedal, že sa vráti silnejší a nikdy sa nevzdá. Povedal tiež, že vie, že boli otázky ohľadom (ne)hodenia uteráka. Uviedol, že svojmu rohu nariadil, aby uterák nehádzali, aj keď sa ocitne v ťažkej situácii, pretože vždy verí, že môže dať víťazný úder.

Ocenil aj fanúšikov a chcel by sa im poďakovať. Povedal, že ho mrzí, že tentoraz nedokázal zvíťaziť, ale nemal svoj deň a počas zápasu sa necítil najlepšie.

Chcel by tiež poďakovať personálu nemocnice a lekárom za to, že sa oňho dobre starajú. V nemeckej nemocnici strávi 1,5 - 2,5 týždňa, podľa toho, ako to pôjde, kým sa vráti späť do Poľska,“ dodal Rybica.

Strzelczyka tak čaká po brutálnom súboji dlhá rekonvalescencia. Či sa vôbec dokáže vrátiť do zápasového kolotoča bude jasnejšie po druhej operácii zlomenej nohy.