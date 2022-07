Je to osobné! Vémola chce Iliča za útoky na jeho rodinu patrične potrestať

„Proti Vémolovi nemám v postoji šancu, pokiaľ pôjde takto. To sa naozaj nechytám. Neviem, čo budem robiť. Budem musieť vymyslieť, ako sa z tohto súboja dostať. Karlos, bola to nádhera, vidíme sa,“ pokračoval Ilič a Vémolov výkon porovnával s velikánmi boxu ako Ali či Tyson.

„Som rád, že Oktagon zohnal tak kvalitného súpera. Ten frajer má 7 KO v prvom kole, asi to nebude úplná náhoda. Myslím, že je to právoplatný a zaslúžený vyzývateľ.“

„Myslím si, že si v panike bude strážiť takedown. Všimol som si, že chlapcom v Londýne, ktorí to robili trocha padali ruky a prechádzali mi kombinácie, ktorými by som možno prekvapil. Minimálne na Štvanici sa o to pokusím.“

„Ja mám 4 deti. Dávať to verejne na Instagram, kde to môžu moje deti vidieť, keďže sú pubertiaci, to je navážanie sa do rodiny!“

Po týchto výmenách tak bolo jasné, že vyostrený konflikt môže vyvolať potýčku už na vážení, pred ktorým Vémola svojho súpera dôrazne varoval.

„Nech ťa nenapadne dotknúť sa ma na vážení. To by si do zápasu ani nemusel nastúpiť.“

Váženie bez komplikácií

Ranné oficiálne váženie obaja súperi zvládli a k žiadnemu stretu nedošlo, keďže na programe neboli staredowny. O to väčšie napätie sa očakávalo na večernom vážení pred divákmi. Nakoniec ale všetko prebehlo hladko a prišlo iba na slovné výmeny.

„Spoznám, kto šikanuje ľudí, keď na niekoho pozriem. On je presne ten typ. Je to nudný bojovník. Zajtra, a to vám sľubujem, budete mať nového kráľa Prahy," povedal po vážení Ilič, ktorý si vzal do súboja zelený účes.

Karlos mu ale pohotovo zakontroval a tak už v sobotu uvidíme súboj na ostrie noža.

„Šikanoval som ich, ale v klietke a zajtra budem šikanovať jeho. Zajtra ten pás zostane doma, ten človek si nezaslúži nosiť ho."