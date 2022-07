Ilič sa chystá v súboji s Vémolom šokovať Prahu, v Oktagone bude jediný Slovák

Vémola, ktorý z posledných 25 zápasov prehral len dvakrát (Attila Végh v 2019, Jack Hermansson v 2015), plánuje v dueli využiť svoju najsilnejšie zbrane, teda zápasenie a kontrolu na zemi.

"Najradšej by som to ukončil čím skôr. Ísť do štvrtého kola proti takému rýchlemu strikerovi, to sa mi veľmi nechce. V každom prípade ja budem ten, kto bude na Štvanici odchádzať so šampiónskym opaskom," uviedol Vémola.