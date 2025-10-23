Známy český bojovník oznámil koniec kariéry. Chce sa rozlúčiť v O2 Aréne

PRAHA. Český bojovník Miloš Petrášek oznámil, že sa pripravuje na svoj posledný zápas v profesionálnej kariére.
Informoval o tom vo videu na sociálnych sieťach, kde priznal, že sa chce rozlúčiť so scénou v domácom prostredí.
„Ladím posledný zápas. Snažím sa dohodnúť s OKTAGONOM. Samozrejme, dostať sa na kartu v O2 aréne je veľmi ťažké, pretože tam sú tí najlepší zápasníci, ale nevzdávam to,“ povedal Petrášek.
Tridsaťdvaročný bojovník, ktorý patrí medzi dlhoročné tváre organizácie OKTAGON, by rád nastúpil práve na decembrovom galavečeri OKTAGON 81 v pražskej O2 Aréne.
„Budem makať a pripravovať sa. Zhodím váhu a budem, v úvodzovkách, dúfať, že sa na tej karte niekto zraní a budú to musieť niečím vyplniť.
Je to okolo Vianoc, takže tam väčšinou odpadnú aj tri zápasy, takže by sa mohlo niečo podariť,“ dodal.
Petrášek priznal, že po dlhých rokoch v klietke cíti únavu, no rozlúčku s fanúšikmi vníma ako prirodzený krok.
„Cítim, že na to zápasenie som už vyčerpaný, ale to neznamená, že do toho nemôžem skočiť ešte raz. Chcem ísť tou uličkou s tým, že je to naposledy,“ uzavrel.