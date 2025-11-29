OKTAGON hlási návrat Milana Ďatelinku. Čaká ho súboj s českým bojovníkom

OSTRAVA. Milan Ďatelinka pozná meno svojho najbližšieho súpera aj dátum návratu do klietky.
Organizácia OKTAGON oznámila, že slovenský bojovník nastúpi na turnaji v Ostrave proti českému finišerovi Danielovi Ligockému.
Ďatelinka sa po náročnom období snaží opäť chytiť formu a priblížiť sa späť k špičke strednej váhy.
V kariére nazbieral už desať víťazstiev pred limitom a dlhodobo je považovaný za jedného z najagresívnejších bojovníkov na domácej scéne.
V klietke zvyčajne nečaká, jeho štýl je postavený na tlaku a rýchlych ukončeniach.
Jeho súperom bude Čech Daniel Ligocki, ktorý má všetkých päť profesionálnych výhier pred časovým limitom.
V tomto roku stihol ukončiť Schobera, Lorenza aj Langena, a to všetko v priebehu prvých minút.
Fanúšikovia teda môžu čakať duel dvoch bojovníkov, ktorí len výnimočne nechávajú rozhodnutie na bodových rozhodcoch.
Turnaj OKTAGON 84 sa uskutoční 14. februára v Ostravar aréne v Ostrave.