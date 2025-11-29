    OKTAGON hlási návrat Milana Ďatelinku. Čaká ho súboj s českým bojovníkom

    Slovenský bojovník Milan Ďatelinka.
    Slovenský bojovník Milan Ďatelinka. (Zdroj: Oktagon MMA)
    SvetMMA|29. nov 2025 o 17:20
    ShareTweet0

    OKTAGON oznámil návrat Milana Ďatelinku, ktorý sa po roku opäť predstaví v klietke.

    OSTRAVA. Milan Ďatelinka pozná meno svojho najbližšieho súpera aj dátum návratu do klietky.

    Organizácia OKTAGON oznámila, že slovenský bojovník nastúpi na turnaji v Ostrave proti českému finišerovi Danielovi Ligockému.

    Ďatelinka sa po náročnom období snaží opäť chytiť formu a priblížiť sa späť k špičke strednej váhy.

    V kariére nazbieral už desať víťazstiev pred limitom a dlhodobo je považovaný za jedného z najagresívnejších bojovníkov na domácej scéne.

    V klietke zvyčajne nečaká, jeho štýl je postavený na tlaku a rýchlych ukončeniach.

    Jeho súperom bude Čech Daniel Ligocki, ktorý má všetkých päť profesionálnych výhier pred časovým limitom.

    V tomto roku stihol ukončiť Schobera, Lorenza aj Langena, a to všetko v priebehu prvých minút.

    Fanúšikovia teda môžu čakať duel dvoch bojovníkov, ktorí len výnimočne nechávajú rozhodnutie na bodových rozhodcoch.

    Turnaj OKTAGON 84 sa uskutoční 14. februára v Ostravar aréne v Ostrave.

    MMA

    Slovenský bojovník Milan Ďatelinka.
    Slovenský bojovník Milan Ďatelinka.
    OKTAGON hlási návrat Milana Ďatelinku. Čaká ho súboj s českým bojovníkom
    dnes 17:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»OKTAGON hlási návrat Milana Ďatelinku. Čaká ho súboj s českým bojovníkom