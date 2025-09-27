VIDEO: Mikulášek inkasoval v bizarnej organizácii tvrdé KO. Uštedril mu ho Slovák

PARDUBICE. Na turnaji českej bizarnej organizácie CLASH nechýbal ani súboj dvoch známych postáv domácej scény, Václava Mikuláška a Gabriela Töröka, ktorí si to rozdali v očakávanej odvete.
Prvý vzájomný duel v organizácii RFA sa skončil kontroverznou diskvalifikáciou Mikuláška, a preto fanúšikovia čakali, že tentoraz bude výsledok jednoznačný.
Obaja zápasníci začali bez rešpektu a od úvodných sekúnd sa pustili do tvrdých výmien.
Rozuzlenie priniesla výmena pri klietke, kde Török dokázal trafiť presný hák. Mikulášek padol na zem a rozhodca okamžite ukončil zápas.
VIDEO: Török vs. Mikulášek (konokaut)
Košický bojovník sa tak tešil z víťazstva nad rivalom, s ktorým mal po prvom vzájomnom zápase nevyrovnané účty.
Mikulášek si okrem prehry odniesol aj zranenie nohy, na ktorú pri páde nepríjemne dopadol.