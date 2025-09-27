    VIDEO: Mikulášek inkasoval v bizarnej organizácii tvrdé KO. Uštedril mu ho Slovák

    Mikulášek inkasuje knokaut.
    Mikulášek inkasuje knokaut. (Zdroj: Instagram/MMA Shorties)
    28. sep 2025
    Pardubická hala zažila počas galavečera Clash 13 poriadne prekvapenie.

    PARDUBICE. Na turnaji českej bizarnej organizácie CLASH nechýbal ani súboj dvoch známych postáv domácej scény, Václava Mikuláška a Gabriela Töröka, ktorí si to rozdali v očakávanej odvete.

    Prvý vzájomný duel v organizácii RFA sa skončil kontroverznou diskvalifikáciou Mikuláška, a preto fanúšikovia čakali, že tentoraz bude výsledok jednoznačný.

    Obaja zápasníci začali bez rešpektu a od úvodných sekúnd sa pustili do tvrdých výmien.

    Rozuzlenie priniesla výmena pri klietke, kde Török dokázal trafiť presný hák. Mikulášek padol na zem a rozhodca okamžite ukončil zápas.

    VIDEO: Török vs. Mikulášek (konokaut)

    Košický bojovník sa tak tešil z víťazstva nad rivalom, s ktorým mal po prvom vzájomnom zápase nevyrovnané účty.

    Mikulášek si okrem prehry odniesol aj zranenie nohy, na ktorú pri páde nepríjemne dopadol.

    dnes 00:10
