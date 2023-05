Po vážení horúčky a bolesť obličiek. Kotalík sa ospravedlnil za fiasko s váhou

Išlo o to, že som najskôr dva dni ležal v horúčkach a bojoval s bodavými bolesťami obličiek, ktoré dostali opäť zabrať.

A neskôr som si musel sám niektoré veci vysporiadať aj u iných, aby si to samo sadlo a ja som sa tak predčasne nevyjadroval k niečomu, o čom som si nebol úplne istý," napísal Kotalík na sociálne siete.

SMS s ospravedlnením už bola pripravená, ale...

Vo vyjadrení si ďalej český bojovník sype popol na hlavu, že sa mal ospravedlniť skôr.

"Každopádne, ospravedlniť som sa určite mohol a mal som niekoľkokrát napísanú SMS, ale nakoniec som zvolil ospravedlnenie prostredníctvom videa, ktoré sa bohužiaľ nepodarilo postnúť.

Ono, čo by v tej SMS nakoniec malo stáť? To, že je mi hrozne a že ma to mrzí, Ondra aj Palo určite vedia. Poznáme sa niekoľko rokov a verím, že to celé pochopia. Preto všetkých prosím, aby ste sa na mňa nehnevali, že som si dal na čas.