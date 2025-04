Buday dostal na poslednú chvíľu nového súpera. Preverí ho nováčik z Kirgizska

Satybaldijev, ktorý doteraz zápasil v poloťažkej váhe (do 93 kg), bude debutovať v ťažkej váhe (do 120 kg).

Pre Budaya to však bude výzva plná rizík. Výhrou nad debutantom v UFC pravdepodobne nezíska veľa, no ak by zápas nevyhral, mohol by si výrazne poškodiť svoju pozíciu v organizácii.

Turnaj UFC Vegas 105 bude možné sledovať prostredníctvom stanice Nova Sport 6 alebo na platforme Voyo.