VIDEO: Nemecké publikum stíchlo. Český bojovník predviedol brutálny knokaut

KOLÍN. Turnaj OKTAGON 78 priniesol fanúšikom MMA množstvo dramatických momentov, no jedným z najväčších bol zápas Mareka Bartla proti Kennedymu Rayombovi.
Český bojovník sa postaral o ukončenie, na ktoré budú priaznivci ešte dlho spomínať.
Bartl už v prvom kole vystihol vhodný moment a trafil presný lakeť z otočky, ktorý Rayombu okamžite poslal k zemi.
Český zápasník tak zaznamenal jedno z najkrajších ukončení večera.
VIDEO: Bartl vs. Rayomba (knokaut)
Rayomba po knokaute chvíľu nevedel, čo sa stalo, a dokonca žiadal o pokračovanie zápasu.
Rozhodca však okamžite ukončil duel, keďže bolo jasné, že Bartlov zásah znamenal koniec.
Víťazstvo posúva Mareka Bartla opäť bližšie k vyšším métam v organizácii OKTAGON. Čech po zápase znova vyzval Nemca Christiana Jungwirtha.