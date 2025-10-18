    VIDEO: Nemecké publikum stíchlo. Český bojovník predviedol brutálny knokaut

    Bartl knokautuje súpera.
    Bartl knokautuje súpera. (Zdroj: OKTAGON)
    SvetMMA|18. okt 2025 o 20:50
    ShareTweet0

    Marek Bartl sa postaral o jedno z najkrajších ukončení galavečera OKTAGON 78.

    KOLÍN. Turnaj OKTAGON 78 priniesol fanúšikom MMA množstvo dramatických momentov, no jedným z najväčších bol zápas Mareka Bartla proti Kennedymu Rayombovi.

    Český bojovník sa postaral o ukončenie, na ktoré budú priaznivci ešte dlho spomínať.

    Bartl už v prvom kole vystihol vhodný moment a trafil presný lakeť z otočky, ktorý Rayombu okamžite poslal k zemi.

    Český zápasník tak zaznamenal jedno z najkrajších ukončení večera.

    VIDEO: Bartl vs. Rayomba (knokaut)

    Rayomba po knokaute chvíľu nevedel, čo sa stalo, a dokonca žiadal o pokračovanie zápasu.

    Rozhodca však okamžite ukončil duel, keďže bolo jasné, že Bartlov zásah znamenal koniec.

    Víťazstvo posúva Mareka Bartla opäť bližšie k vyšším métam v organizácii OKTAGON. Čech po zápase znova vyzval Nemca Christiana Jungwirtha.

    MMA

    Bartl knokautuje súpera.
    Bartl knokautuje súpera.
    VIDEO: Nemecké publikum stíchlo. Český bojovník predviedol brutálny knokaut
    dnes 20:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»VIDEO: Nemecké publikum stíchlo. Český bojovník predviedol brutálny knokaut