Prečo sa oženil na Slovensku? Muradov ozrejmil okolnosti sobáša aj pobytu v Česku

PRAHA. Makhmud Muradov sa spolu so svojou manželkou Sabinou Karáskovou rozhodol verejne reagovať na špekulácie, ktoré sa v posledných dňoch objavili v súvislosti s ich svadbou na Slovensku.
Dvojica zverejnila video, v ktorom ozrejmila okolnosti sobáša aj Muradovovej dlhodobej situácie týkajúcej sa pobytu v Česku.
Muradovova manželka na sociálnych sieťach uviedla, že bojovník nebol vyhostený z Českej republiky, ako sa objavovalo v niektorých interpretáciách.
Odvolanie proti vyhosteniu podľa jej slov uspelo a samotné vyhostenie tak nie je platné. Spor s Ministerstvom vnútra Českej republiky sa pritom ťahá už takmer desať rokov.
Zároveň zdôraznila, že svadba nemala súvis s pobytovými papiermi ani s vyhostením.
V čase sobáša mal Muradov už rozhodnutie o zamietnutí vyhostenia a mohol sa na území Česka zdržiavať legálne.
Podľa jej vyjadrenia však došlo k opakovanému rušeniu termínov svadby zo strany matriky, a to aj napriek tomu, že pár dodal všetky požadované dokumenty.
VIDEO: Muradov s manželkou vysvetľujú okolnosti sobáša a pobytu v Česku
Karásková ako problém označila aj požiadavku na potvrdenie od cudzineckej polície, na ktoré podľa jej slov matrika nemala právny nárok, keďže Muradov je rodinným príslušníkom. Túto interpretáciu im mali potvrdiť aj úrady v rámci úspešného odvolania.
Napokon sa dvojica rozhodla pre sobáš na Slovensku, kde podľa ich vyjadrenia prebehol celý proces rýchlo a bez zbytočných komplikácií.