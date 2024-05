Muradov už nie je bojovníkom UFC. Som trošku smutný, reaguje na prepustenie

Nechcel som tam takto skoro skončiť, ale osud je osud. Nie som sklamaný, ale trošku smutný. Ale ako hovorím, je to šport a život pokračuje. Uvidíme, čo príde ďalej. Už mám aj nejaké ponuky a kariéru určite nekončím," uviedol Muradov.

Niekdajší bojovník organizácie Oktagon MMA odzápasil v UFC sedem duelov, z ktorých štyrikrát vyhral, dvakrát prehral a jeho posledný súboj sa skončil bez výsledku.

Bolo to na podujatí UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov vo februári, kde čelil Aliaskhabovi Khizrievovi. Zápas skončil už po jedenástich sekundách po neúmyselnom zásahu prstom do oka.