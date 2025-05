Obrovská príležitosť pre mňa, i pre krajinu, hovorí Klein pred životným zápasom

Súboj s Gamrotom môže byť rozhodujúci pre jeho budúcnosť, pretože ak uspeje, výrazne sa priblíži k absolútnej svetovej špičke.

„Dostať sa do rebríčka je mojím hlavným cieľom. Bol by to splnený sen. Dlho som čakal na súpera z prvej pätnástky, no teraz sa stretnem priamo s niekým z najlepšej desiatky. Je to obrovská príležitosť pre mňa, ale aj pre moju krajinu,“ povedal Klein počas mediálneho dňa pred zápasom.