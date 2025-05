ONLINE: Ľudovít Klein vs. Mateusz Gamrot dnes, UFC Vegas 107 LIVE

Slovenský MMA zápasník Ľudovít Klein má pred sebou azda najdôležitejší súboj v kariére. Prvýkrát ho v UFC čaká súper z top 10 ľahkej váhy. Ak by ho Lajoš porazil, sám by sa dostal do číslovaného rebríčka



Slovensko-poľský súboj sa uskutoční na turnaji UFC Vegas 107, ktorý vypukne zo soboty na nedeľu o polnoci nášho času. Klein nastúpi proti Gamrotovi v hlavnom predzápase, a tak môžeme začiatok ich duelu očakávať približne o piatej hodine rannej. Podujatie hostí UFC Apex v Las Vegas.



Ľudovít Klein:

Bilancia: 23 výhier, 4 prehry, 1 remíza.

Klein sa nachádza v skvelej forme, keďže jeho posledné 4 zápasy skončili všetky víťazstvom, aktuálne neprehral už 7 zápasov v rade.



Mateusz Gamrot:

Bilancia: 24 výhier, 3 prehry, 1 no contest.

Mateusz Gamrot síce nedávno zažil porážku, ale stále patrí k top bojovníkom vo svojej váhovej kategórií.