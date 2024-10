Veľká tragédia v rodine českej bojovníčky. Lucie Pudilová prišla o brata

K havárii došlo vo štvrtok okolo pol deviatej večer. 20-ročný vodič Škody Rapid nezvládol prejazd ľavotočivou zákrutou neďaleko Cetyne, dostal šmyk a s autom vyletel z cesty, kde narazil do stromu. Vo vozidle s ním cestovali ďalšie štyri osoby, z toho tri maloleté.

Štyria účastníci nehody utrpeli viac či menej závažné poranenia. Dvaja boli letecky transportovaní do juhočeskej nemocnice, resp. do FN Motol, jeden bol prevezený do příbramskej nemocnice,“ informoval server Příbram.cz.