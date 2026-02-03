Som odhodlaná vybojovať si titulovú šancu, hovorí Pudilová po turnaji OKTAGON 83

PRAHA. Lucie Pudilová sa po víťaznom návrate do klietky po desiatich mesiacoch ozvala fanúšikom aj na sociálnych sieťach.
Skúsená česká bojovníčka po zápase neskrývala radosť, ale zároveň otvorene pomenovala aj momenty, ktoré duel výrazne ovplyvnili.
„Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali a verili mi. Som naozaj šťastná, že som sa po desiatich mesiacoch mohla vrátiť a znovu vyhrať,“ odkázala hneď v úvode.
Návrat po dlhom zranení podľa jej slov nebol jednoduchý, o to viac si cení samotný priebeh zápasu. Hoci súperku Katharinu Lehner neukončila pred limitom, spokojná bola s tým, že mala duel pod kontrolou.
„Zápas som si skutočne užila a som spokojná s tým, že som dokázala po celý zápas kontrolovať Lehner, ktorá opäť ukázala, že je veľmi tvrdou súperkou.“
Zlomovým momentom bol koniec druhého kola. Nešťastná kolízia hlavami jej otvorila hlbokú tržnú ranu, ktorá mohla znamenať predčasný koniec zápasu.
„Počas prestávky chcel lekár zápas ukončiť kvôli tomu, aká hlboká tá rana bola. Po vyhraných prvých dvoch kolách, náročnom zhadzovaní váhy a tvrdej práci na návrate po vážnom zranení som sa naozaj bála, že zápas bude zastavený a vyhlásený ako no contest,“ priznala.
Lekári jej však napokon dovolili pokračovať. Pudilová však musela zmeniť prístup. „Viedlo to k tomu, že som potom bojovala opatrnejšie, pretože som sa bála, že jediný úder do rany by mohol viesť k ukončeniu zápasu rozhodcom,“ vysvetlila.
Napriek komplikáciám si z víťazstva odniesla pozitívny pocit aj jasný cieľ do budúcnosti. „S výsledkom som naozaj spokojná a som odhodlaná konečne si vybojovať titulovú šancu a dokázať, že ľudia, ktorí o mne hovoria tak negatívne, sa mýlia,“ odkázala.
Po zahojení zranenia chce opäť naskočiť do boja bez ohľadu na miesto či súperku. „Akonáhle sa táto rana zahojí, som pripravená bojovať s kýmkoľvek a kdekoľvek, aby som sa dostala k tomu pásu.“