Súperov demoluje a diváci ho milujú. Keita môže byť McGregorom Oktagonu

Do organizácie príde zahraničný bojovník, ktorý bude porážať domácich bojovníkov. Nedajbože ešte získa titul. Čo potom?

BRATISLAVA. Kedysi sa hovorilo, že je to priam nočná mora promotérov.

Celé to má ďaleko širší význam než sa môže zdať na prvý pohľad.

To, čo niekto mohol kedysi naozaj vnímať ako nočnú moru, je dnes splneným snom česko-slovenských promotérov.

Je to kategória naozaj výnimočných bojovníkov. Presne tam spadá objav organizácie Oktagon MMA, Losene Keita.

Nájsť bojovníka, ktorý má zároveň vysokú kvalitu, predvádza dominantné výkony a poráža kvalitných súperov, je ešte o to náročnejšie.

Keitove nástupy do klietky sú aj vďaka tomu elektrizujúce. Do toho ešte vlastná nástupová pieseň a všetká pozornosť smeruje na bojovníka, ktorý vletel do Oktagonu doslova ako víchor a čoskoro bude môcť získať druhý opasok.

Keita debutoval v Oktagone v decembri 2021, v súboji so Slovákom Karolom Ryšavým.

Keď prichádzal do Oktagonu, mal síce neporazenú bilanciu 6:0 a získal titul menšej organizácie, ale to nie je vždy úplne presný ukazovateľ. Čosi zvykne prezradiť bilancia súperov.

Napríklad piatu výhru zaznamenal proti bojovníkovi, ktorý zažíval profesionálny debut (odvtedy viac nezápasil), predtým bojoval so zápasníkom so skóre 18:39. To sú zápasy, ktoré musel vyhrať, tzv. budovanie bilancie známe vo väčšom z boxu.

A nie je to niečo nevyhnutné zlé. Pri mladých zápasníkoch je to naopak rozumná cesta, vyhnúť sa zbytočným prehrám v úvodnej fáze kariéry. So skóre 5:0 bol určite atraktívnejší aj pre takú organizáciu ako Oktagon, ktorá sa vtedy čoraz viac začínala rozpínať na európskom poli.