Brazílčan si trúfa na titul v KSW. Novotný: Poliakom sme ho zapožičali

„Môj tréningový partner Joilton 'Peregrino' mi zavolal minulú sobotu uprostred karnevalu a ponúkol zápas (na KSW 79) nasledujúcu sobotu proti Dominikovi Humburgerovi, miestnemu neporazenému bojovníkovi z Českej republiky. Keďže som vždy pripravený, okamžite som to prijal,“ povedal Bueno pre portál Sherdog.

"Keď som vlani v septembri na Oktagone 35 bojoval s Marekom Mazuchom, mal tiež skóre 5:0. Humburger je vysoký postojár, veľmi agresívny, ale myslím si, že jeho jiu-jitsu nie je na dobrej úrovni," uviedol Bueno, ktorý je držiteľom čierneho pásu v brazílskom jiu-jitsu a Luta Livre.

„Nepochybujem, že sa bude snažiť udržať zápas v postoji, no ja som veľa trénoval box s renomovaným národným šampiónom Erivanom Conceiçãom a zápasenie s bývalým trénerom brazílskeho národného tímu Tussom Yusadom. Som pripravený čeliť mu v postoji aj na zemi.“

Zápas o titul v KSW alebo návrat do Oktagon MMA?

Podľa portálu Sherdog má Bueno v pláne titulový súboj v KSW predtým, než by sa mohol eventuálne dostať do UFC. Promotér Oktagonu Ondřej Novotný však tvrdí, že ho organizácii KSW len zapožičali, čo značí, že by s Oktagon MMA mal mať zmluvu na viac zápasov.