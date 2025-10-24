Klein splnil váhový limit. Turnaj UFC 321 v Abú Zabí ponúkne dva titulové zápasy

ABÚ ZABÍ. V Spojených arabských emirátoch sa uskutočnilo oficiálne váženie pred galavečerom UFC 321, ktorý prinesie dve titulové konfrontácie a viacero zaujímavých zápasov.
Všetci bojovníci úspešne splnili váhové limity vrátane slovenského zástupcu Ľudovíta Kleina.
Ten sa predstaví proti poľskému zápasníkovi Mateuszovi Rebeckému. Obaja trafili hranicu ľahkej váhy - Klein navážil 70,8 kg, Rebecki 70,5 kg.
VIDEO: Váženie pred turnajom UFC 321
V hlavnom zápase večera sa o titul v ťažkej váhe stretnú Tom Aspinall (115,7 kg) a Ciryl Gane (112,3 kg).
Voľný titul v slamovej váhe žien bude v hre medzi Virnou Jandirobou a Mackenzie Dern, ktoré zhodne navážili 52,2 kg.
Hlavná karta turnaja UFC 321 sa začne v sobotu o 20:00 nášho času, pričom zápas Ľudovíta Kleina sa uskutoční na predzápasovej karte.
Očakáva sa, že do klietky nastúpi približne o 19:00. Celý turnaj bude možné sledovať na platforme Voyo.
UFC 321: Výsledky oficiálneho váženia
- Tom Aspinall (115,7 kg) vs. Ciryl Gane (112,3 kg) – o titul v ťažkej váhe
- Virna Jandiroba (52,2 kg) vs. Mackenzie Dern (52,2 kg) – o voľný titul v slamovej váhe žien
- Mario Bautista (61,5 kg) vs. Umar Nurmagomedov (61,7 kg)
- Jailton Almeida (107,5 kg) vs. Alexander Volkov (118,7 kg)
- Azamat Murzakanov (93,2 kg) vs. Aleksandar Rakić (93,0 kg)
- Nasrat Haqparast (70,8 kg) vs. Quillan Salkilld (70,5 kg)
- Ikram Aliskerov (84,1 kg) vs. Jun Yong Park (84,1 kg)
- Ľudovít Klein (70,8 kg) vs. Mateusz Rebecki (70,5 kg)
- Louie Sutherland (120,0 kg) vs. Valter Walker (110,7 kg)
- Jose Delgado (66,7 kg) vs. Nathaniel Wood (66,2 kg)
- Hamdy Abdelwahab (120,2 kg) vs. Chris Barnett (118,4 kg)
- Azat Maksum (58,5 kg) vs. Mitch Raposo (56,9 kg)
- Jaqueline Amorim (52,6 kg) vs. Mizuki Inoue (52,2 kg)